Библейский занавес

Сегодня я расскажу тебе о Библии.

Расскажу о том, над чем ты, возможно, уже задумывался, но чего пока всё

ещё не знаешь, и что, вне всяких сомнений, покажется тебе столь же

интересным сколь и познавательным.

Библия, видишь ли, — это чрезвычайно интересная книга. И интересна она

уже хотя бы потому, что написана человеком знаний, безусловно,

недюжинных, если не сказать, — невиданных.

Я мог бы рассказать тебе о том, что человек, написавший, по крайней

мере, первые пять книг Ветхого завета, обладал высочайшими познаниями в

области естественных наук. Например, что уже в ту пору он был прекрасно

осведомлён о том, что в действительности размеры Луны гораздо меньше

размеров Солнца.

А ведь в те далёкие времена это было поистине редкое знание, поскольку

если с земли визуально наблюдать небо без использования каких-либо

оптических приборов, то размеры Луны и Солнца наблюдателю будут казаться

одинаковыми. Эту иллюзию наглядно подтверждают полные солнечные

затмения, при которых тень Луны полностью закрывает Солнце.

Но автор Библии ничтоже сумняшеся возьми да и запиши: «И создал Бог два

светила великие: светило большее, для управления днём, и светило

меньшее, для управления ночью…» (Быт 1:16).

То, что Солнце больше Луны, первым определил Аристарх Самосский, живший за три сотни лет до нашей эры.

Ну, Аристарх — ладно. А вот откуда об этом знал Моисей за тысячу двести лет до Аристарха?

Я мог бы поведать тебе об осведомлённости этого человека и о таком

физическом процессе как гидрологический цикл или, другими словами,

круговорот воды в природе…

«Но пар поднимался с земли и орошал всё лицо земли» (Быт. 2:6).

А ведь без представлений о молекулярном строении воды этот процесс вот так просто на глазок определить невозможно.

При этом не нужно забывать о том, что первым идею гидрологического цикла

на теоретическом уровне высказал Аристотель, живший в ту же пору, что и

Аристарх, но более или менее внятно она была сформулирована только в

27-17 годах до нашей эры. Это сделал римский архитектор Марк Витрувий

Поллион.

Да что там вода и звёзды!

В одном из своих текстов автор Торы (а Тора, надобно заметить, — это по

сути первые пять книг Ветхого завета) зашифровал — ни больше ни меньше —

схему мейоза.

Мейоза!

Ты можешь себе это представить?

Что? Ты не знаешь, что такое — мейоз?

Прости мне, пожалуйста, эту мою бестактность!

Мейоз — это биологический процесс созревания женской половой клетки человека.

Нет, нет, естественно, что понятие «мейоз» значительно шире, чем

созревание только лишь женской половой клетки, но библейский текст

рассказывает именно об этом, ведь Библия — это книга, прежде всего, — о

человеке!

Я мог бы открыть тебе тайну того, почему Каин убил своего брата Авеля.

Да, да, да, мой друг! Ты ведь наверняка и сам уже почти догадывался о

том, что мотивом этого преступления выступала вовсе не зависть, а далеко

идущий божий замысел в союзе с такой наукой как — генетика…

Разве ты этого не знал? Если — нет, ничего страшного, сейчас это не

столь важно. Подобное незнание, мой любознательный читатель, тебя ни

сколь не умаляет по той простой причине, что сегодня этого не знаешь не

только ты, но и не знает никто.

Никто!

А вот автор Библии об этом знал. Я когда-нибудь расскажу тебе об этом.

Но сегодня я хочу поведать тебе о другом.

Держи мою руку крепче, приятель, чтобы не оступиться и не пораниться на острых россыпях непроторённой дороги познания.

Сегодня мы с тобой попытаемся приоткрыть смысл слов Иисуса «пусть мёртвые погребают своих мертвецов».

По моему разумению такая попытка должна будет побудить тебя взглянуть на

Библию другими глазами и тогда, возможно, тебе всё же откроется очень

непростой смысл того, что же на самом деле хотели сказать нам древние…

Глава вторая

Итак, вот евангельский текст, содержащий те самые слова Иисуса:

«Другой же из учеников Его сазал Ему: Господи! Позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего.

Но Иисус сказал ему: иди за Мною и предоставь мёртвым погребать своих мертвецов» (Мф 8:21-22).

Даже, если принять во внимание возможность того, что, Иисус, произнося

эти слова, подразумевал язычников, всё равно, сказанные им слова —

страшные по своей сути. Ведь, как ни крути, имелись в виду — живые люди.



Иисусом же все они названы «мёртвыми». Верно, веской должна была быть та

причина, по которой Христос живых людей записал в умершие…

Для того, чтобы разобраться в этом, обратимся к родословию Иисуса

Христа. Оно самым подробнейшим образом изложено в Евангелии от Матфея,

собственно, открывая это самое Евангелие, являясь его началом. Предки

Христа в тексте перечислены со всей скрупулёзностью, поимённо, начиная

от Авраама.

Перечислив их всех, в заключение Матфей подводит итог:

«Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до

переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до

Христа четырнадцать родов» (Мф 1:17).

Трудно представить, чтобы автор Евангелия вот так досконально знал

родословную Иисуса. Ещё труднее допустить, что эта родословная является

подлинной.

Однако, Матфей зачем-то перечислил её всю.

Думается, что все эти имена предков Иисуса приведены в тексте только

лишь с целью придания этому тексту видимости достоверного. На самом же

деле Матфей, преследуя иную цель, использовал здесь такой литературный

приём как аллегория, в реальности придавая значение не перечню родов,

предшествующих Иисусу, а их количеству.

Другими словами, намеренно воспроизведя в самом начале евангельского

текста полную родословную Христа, Матфей по всей вероятности хотел

подчеркнуть тем самым несомненную значимость для Иисуса числа «42», то

есть общего количества всех родов, предшествовавших его рождению.

Но если это так, тогда что же должно означать число «42»?

Глава третья

Для более полного понимания освещаемого предмета нам с тобой, мой друг,

надобно будет вспомнить о том, что число «42» свойственно не только

евангельским сюжетам.

Это число «родилось» в Древнем Египте, оно было воплощено не только в

административном устройстве этого государства, разделённого когда-то на

сорок два нома (области), но и нашло своё отражение в древних текстах

знаменитой Книги Мёртвых, а именно в так называемой Исповеди Отрицания,

когда умерший, пришедший в Зал Двух Истин и представший перед судом

Осириса, обращался к каждому из сорока двух богов, отрицая совершение во

время своей жизни тех земных грехов, которые лишали человека

возможности достигнуть после его смерти заветной Ладьи Миллионов Лет.

Исповедь Отрицания в общем виде выглядела следующим образом:

Я никого не обидел, не повредил своей семье, не совершал дурного в

святом месте, не имел порочных друзей, не творил зла, не перегружал

своих людей работой, не стремился к почестям, не обращался жестоко со

своими слугами, не презирал Бога, не покушался на чью-либо

собственность, не делал неугодное богам, не чернил слугу перед его

господином, не причинял никому боли, не прогнал голодного, не заставил

никого плакать, не совершал убийство, не являлся причиной убийства, не

причинял страданий, не крал ни подношений в храме ни священного хлеба ни

хлеба, пожертвованного духам.

Я не блудил, не осквернял себя в святилище бога своего города, не

обманывал при расчётах, не отнимал ничью землю, не покушался на чужую

землю, не обманывал торговца, сам не торговал с хитростью, не крал

молоко, не угонял чужой скот, не ставил силки на священных птиц, не

ловил рыбу, используя наживку из того же вида рыбы, не перегораживал

путь воде, не обрушивал берег канала.

Я не гасил огонь, которому следовало гореть, не лишал богов принесённого

им в дар мяса, не угонял священный скот, не отвергал Бога в различных

его воплощениях.

Такой была эта Исповедь Отрицания.

А вот те самые имена сорока двух богов, которым она предназначалась:

Усекх-Неммат

Хепт-Шет

Фенти

Ам-Хаибити

Неха-Хау

Рурути

Мерти-Фтем-Тес

Неба

Сет-Кесу

Уадж-Нес

Керти

Хетч-Абеху

Ам-Сенф

Ам-Беску

Неб-Маати

Тхенеми

Аати

Туфут

Уамемти

Маа-Ануф

Хери-Серу

Хеми

Шет-Херу

Не-Хем

Сер-Херу

Басти

Храф-Хаф

Та-Рет

Кенемти

Ам-Хотеп-Ф

Неб-Храу

Серкхти

Неб-Абуи

Нефер-Атум

Атум-Сеп

Маа-Ем-А-Ф

Хи

Уту-Рехит

Нехеб-Неферт

Нехеб-Кау

Тчесер-Теб-Ф

Ан-А-Ф (1)

Ещё одним обстоятельством, о котором нам следует помнить, является

приём, часто используемый в текстах Книги Мёртвых, а именно ассоциация

умершего человека с богом Гором (Хором), сыном бога Царства Мёртвых —

Осириса.

Умерший обращался к Осирису не как к богу мёртвых, но как к богу Живому,

рассчитывая на то, что в качестве сына и наследника Осириса ему будет

легче получить от богов помилование и, как следствие, пропуск в рай.

«Я пришёл к тебе, о сын Нут, Осирис, Властелин постоянства.

Твой сын Хор восторжествовал перед собранием всех богов; владычество над

миром дано ему, и власть его простирается до самых отдалённых частей

земли.

Слава тебе, мой божественный отец Осирис! Я пришёл к тебе потому, что ты

можешь набальзамировать, да, набальзамировать мои члены, дабы я не

погиб и не пришёл к концу, а был подобен моему божественному отцу, его

божественному образу, который не знает разложения». (2)

(1) — Текст Исповеди Отрицания и имена сорока двух богов приведены по

книге Э.А. Уоллис Бадж, «Египетская Книга Мёртвых», ЭКСМО Москва, TERRA

FANTASTICA СПб, 2004, стр. 287-288

(2) — Об ассоциации умершего человека, путешествующего в Царстве

Мёртвых, с богом Гором (Хором) упоминает известный египтолог Э.А.У.

Бадж. Смотри книгу Эрнест Альфред Уоллис Бадж, «Египетская религия.

Египетская магия», Москва, «Алетейа», 2000, стр. 63, 65-66

Глава четвёртая

Зная, откуда берёт своё начало чмсло «42», обратимся теперь к

евангельским аллегориям. Нам не придётся долго искать ответа, поскольку

ответ лежит на поверхности.

Число «42» сопутствует не только рождению Иисуса Христа, но и сопровждает его после телесной смерти на кресте.

От времени смерти Христа и до его вознесения на небеса прошло ровно сорок два дня.

Мы помним, что казнь Иисуса состоялась в пятницу. В этот же день Иисус

был положен в гроб, в котором он находился до утра воскресенья, когда

пришедших ко гробу женщин-мироносиц сидящий у гроба ангел предупредил,

что Иисуса во гробе уже нет.

Со дня своего воскресения и до вознесения Иисус провёл на земле сорок

дней, после чего покинул землю. Итого, три дня во гробе, да сорок дней

потом. На первый взгляд может показаться, что всего дней не сорок два, а

сорок три.

Но на самом деле это не так.

День — воскресенье — является третьим днём, проведённым Иисусом во

гробе, и одновременно, первым днём его воскресения, первым из тех

сорока, что Иисус затем провёл со своими учениками.

Установленные нами сорок два дня, правду сказать, не соответствуют

православным канонам, согласно которым душа умершего человека покидает

землю в сороковой день с момента смерти.(3)

Однако Евангелия, в отличие от православной традиции, сообщают не о

сорока, а именно о сорока двух днях, прошедших со дня смерти Христа до

дня его вознесения.

Евангелист Иоанн уточняет день казни — пятница: «Но как тогда была

пятница, то Иудеи, дабы не оставлять тел на кресте в субботу, ибо та

суббота была день великий, просили Пилата…» (Ин 19:31).

В Евангелии от Матфея записано: «На другой день, который следует за

пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату» (Мф 27:62).

Мы знаем, что день, следующий за пятницей — это суббота.

И вот ещё из Евангелия: «По прошествии же субботы, на рассвете первого

дня недели, пришли Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб» (Мф

28:1).

Наконец, в Деяниях Святых Апостолов сказано следующее: «Первую книгу

написал я тебе, Феофил, о всём, что Иисус делал и чему учил от начала до

того дня, в который Он вознёсся, дав Святым Духом повеления Апостолам,

которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своём со

многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и

говоря о Царствии Небесном (Дн 1:1-3).

Вышеприведённый текст недвусмысленно сообщает о том, что Иисус пребывал с

учениками в продолжение сорока дней не с момента казни, а, явив себя

живым по страдании своём, то есть — после своего воскресения.

Таким образом, от момента смерти до вознесения Иисус оставался на земле

не сорок, а сорок два дня, после чего был вознесён Богом-Отцом на

Небеса.

В результате мы выявили очень интересное совпадение. Мы узнали, что

Иисус родился через сорок два рода после Авраама и, являясь безгрешным

Богом-сыном, вознёсся к Богу-отцу в Царство Небесное спустя сорок два

дня после казни.

Может ли быть случайным это странное совпадение? И как оно может

объяснить те самые, столь заинтересовавшие нас, слова Иисуса о

погребении мёртвыми своих мертвецов?

(3) — О сорока днях томления души в ожидании божьего суда говорится, в

частности, в книге «Полная энциклопедия быта русского народа», обработка

Ивана Панкеева, «ОЛМА-ПРЕСС», «СКЦ НОРД», 1998, стр. 391

Глава пятая

Для того, чтобы это выяснить, теперь мы с тобой должны будем отправиться в сад. Но не в этот сад, а в другой.

Ты спрашиваешь, о каких садах идёт речь?

Хорошо, я отвечу тебе, но сначала попробуй ты ответить мне на вопрос о том, где был казнён Иисус?

На месте, называемом — Голгофа? (Мф 27:33)

Правильно.

Однако, это не всё из того, что касается места казни. Есть кое-что ещё. И

это «кое-что» играет далеко не последнюю роль в определении дальнейших

направлений наших поисков.

Вот, читай сам: «Итак они взяли Тело Иисуса и обвили его пеленами с

благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи. На том месте, где Он был

распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором ещё никто не был

положен: там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был

близко». (Ин 19:40-42)

Кстати ты сейчас ничего не заметил, мой любознательный читатель?

Ты спрашиваешь, чего именно?

Ну, например, как тебе показались порядковые номера процитированных

стихов?.. По странному (странному ли?) стечению обстоятельств ведь

именно об этих самых числах «40» и «42» мы с тобой рассуждали

несколькими абзацами ранее…

Похоже на то, что само провидение ведёт нас по дороге времени в поисках

истины и это меня здорово вдохновляет, потому что с таким союзником

ничего не страшно.

Вот поэтому то мы с тобой сейчас и отправимся в сад. Немедленно! Только, как я уже сказал, не в этот, а в другой.

Возрадуйся, дружище, ибо нас с тобой впереди ждёт рай, потому что как

раз сейчас, не взирая ни на время ни на пространство, мы направляемся

именно туда.

Итак, вперёд, мой отважный читатель!

В Эдем!

Глава шестая

Что нас ждёт в райских кущах? Отыщем ли мы в них таинственный плод своих робких надежд?

Конечно, мой друг, ведь мы с тобой знаем, зачем мы сюда пришли!

Однако, тише, тише!

Пусть Книга говорит…

«И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его.

И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты

будешь есть, а от дерева познания добра и зла, не ешь от него,

ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрёшь». (Быт 2:15-17)

Далее история известна. Змей совратил Еву, Ева — Адама, и оба в итоге всё ж таки вкусили от древа познания добра и зла.

Как ты думаешь, читатель, что стало с ними после этого? Умерли ли они? Сбылось ли божье пророчество?

Да, да и ещё раз — да! Неужто можно было хоть на миг усомниться в слове Божьем?!

В тот самый момент когда человек отведал запретный плод, он, этот самый

человек, ослушавшийся бога и разделивший своё мировоззрение на два

противоположных начала — добро и зло, для Бога, вне всяких сомнений,

умер, и, естественно, Эдем с этой минуты для человека был потерян.

Разделив мир внутри себя, человек утратил рай.

«И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло;

и теперь как бы не простёр он руки своей, и не взял также от дерева

жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно.

И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят.

И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского херувима и

пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Быт

(3:22-24)

Таким образом, человек, утратив свою первозданную чистоту, умер, после

чего, уже мёртвым, был немедленно исторгнут из сада Едемского в скорбный

прах земной юдоли.

Не по этой ли причине евангелист Матфей, словно обращаясь к сорока двум

египетским богам с мольбой о вечной жизни, перечислил в начале своего

благовествования те самые сорок два мёртвых еврейских рода, которые

предшествовали рождению по-настоящему живого человека, живого Бога-сына?

Не по той ли самой причине состоявшаяся в саду на Голгофе казнь Иисуса и

последующее положение его во гроб по смыслу своему полностью

соответствует ветхозаветной картине гибели Адама в раю и изгнания его из

райского сада во гроб земного бытия?

Возможно ли, чтобы Иисус был изгнан из земного сада подобно тому, как в своё время был изгнан из райского сада Адам?

Но если это действительно так, то что же тогда происходило в саду на Голгофе на самом деле?

Глава седьмая

Чтобы понять, что же на самом деле случилось на Голгофе, нужно помнить ещё кое-что.

Миссия Иисуса Христа заключалась в том, чтобы искупить грех, некогда совершённый Адамом в райском саду.

И если Адам, ослушавшись наказа Господа, необдуманно разделил мир на

«добро» и «зло», уничтожив тем самым его целостность и единство, то

Иисусу предстояло свершить нечто противоположное, а именно, ценой

собственной жизни восстановить божественную гармонию мира,

неосмотрительно разрушенную Адамом.

Надо сказать, что с этой миссией Иисус справился в полной мере,

оставшись, однако, непонятым ни своими современниками ни потомками.

О единстве мира Иисус говорил и до казни и во время неё.

Ты, конечно же, помнишь его слова о том, что: «всякое царство,

разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом,

разделившийся сам по себе, не устоит». (Мф 12:25)

Это слова как раз о вреде разделения мира на противоположности.

Эту же мысль Иисус повторил уже будучи на кресте, когда просил за

солдат, распявших его: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают». (Лк

23:34)

Так Иисус победил природу добра и зла.

Солдаты, воздевшие Иисуса на крест, полагали, что они казнят Иисуса,

совершая тем самым акт смертоубийства, но сам Иисус знал, что никакой

казни не было, потому и просил о прощении неразумных, не ведающих

истинной природы вещей, природы жизни и смерти, природы добра и зла.

Знакомая мысль, не правда ли?

Ты уже встречал её в романе Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и

Маргарита». Собственно, эта книга написана о том же, о чём и я пытаюсь

здесь тебе рассказать.

Помнишь эпиграф к роману, взятый Булгаковым из «Фауста»?

«Так кто ж ты наконец?

Я часть той силы, что вечно хочет зла

И вечно совершает благо».

И заключительные строки романа: «Казни не было».

Как видишь, у Булгакова начало романа, подобно евангельскому тексту,

странным образом совпадает с финалом. Булгаковский Пилат показан именно

как часть той самой силы, что на первый взгляд как-будто бы извечно

жаждет зла, но на самом деле действует заодно с Иисусом, совершая благо.

Да, да, мой друг, как это не парадоксально звучит, но Пилат и Иисус не

противостояли друг другу, наоборот, они действовали заодно!

Всей своей миссией Иисус учил НЕ разделять мир.

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное» (Мф 5:3), «не

противься злому» (Мф 5:39), «любите врагов ваших, благословляйте

проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих

вас и гонящих вас» (Мф 5:44), «не творите милостыни вашей пред людьми с

тем, чтобы они видели вас» (Мф 6:1), «не судите, да не судимы будете»

(Мф 7;1) — это и многое другое как раз о том же.

Не дели мир, но воспринимай его спокойно и с благодарностью таким, какой он есть и каким тебе дан.

А теперь, если ты понял мою мысль, поторопимся и мы к месту казни…

Глава восьмая

Собственно, о том, что же в действительности произошло на Голгофе, рассказал сам Иисус. Он сделал это незадолго до своей казни.

Притча о блудном сыне — это и есть тот самый рассказ.

«У некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу:

отче! дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение.

По прошествии немногих дней, младший сын, собрав всё, пошёл в дальнюю сторону и там расточил имение своё,живя распутно.

Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал

нуждаться; и пошёл и пристал к одному из жителей страны той, а тот

послал его на поля свои пасти свиней;

И он рад был наполнить чрево своё рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему.

Пришед же в себя, сказал: сколько наёмников у отца моего изобытчествуют хлебом, а я умираю от голода!

Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отце! я согрешил против неба и

пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число

наёмников твоих.

Встал и пошёл к отцу своему. И когда он был ещё далеко, увидел его отец его и сжалился; и побежав пав ему на шею и целовал его.

Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим.

А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и

дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного

телёнка и заколите;

станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся. И начали веселиться.

Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому,

услышал пение и ликование; и призвав одного из слуг, спросил: что это

такое?

Он сказал ему: брат твой пришёл, и отец твой заколол откормленного телёнка, потому что принял его здоровым.

Он осердился и не хотел войти. Отец же его вышед звал его.

Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не

преступал приказания твоего; но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы

мне повеселиться с друзьями моими;

А когда этот сын твой, расточивший имение своё с блудницами, пришёл, ты заколол для него откормленного телёнка.

Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною и всё моё твоё; а о том

надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мёртв и

ожил, пропадал и нашёлся». (Лк 15:11-32)

Эта притча удивительна и уникальна! Ничего другого подобного в Еангелиях нет.

Во-первых, притча о блудном сыне — это история самого Иисуса Христа в

том виде, как он представлял себе свой земной путь. Земная жизнь для

Иисуса была всего лишь дорогой домой.

Это была его дорога из земного царства мёртвых в Царство Небесное, это

было возвращение к Богу-отцу; именно поэтому отец в притче и говорит о

своём возвратившемся сыне: «он был мёртв и ожил».

В сущности, это и есть новый завет людям, оставленный Христом.

Нет никаких сомнений в том, что притча о блудном сыне подразумевает возвращение человека из земного ада в небесный райский сад.

Именно по этой причине второй сын, остававшийся с отцом дома, и упрекает

своего родителя: «я столько лет служу тебе и никогда не преступал

приказания твоего».

В этом отрывке присутствует очевидный намёк на непослушание Адама. Но

отец рад тому, что его пропавший сын, хоть поначалу и умер, но теперь

воскрес.

Здесь, как раз, и кроется ответ на поставленный нами в самом начале

нашего маленького и робкого исследования вопрос, что же подразумевал

Иисус, когда говорил своему последователю: «Предоставь мёртвым погребать

своих мертвецов».

Во-вторых, притча о блудном сыне является ярчайшим доказательством

смысловой связи евангельских текстов с Пятикнижием Ветхого завета. По

сути эта притча есть уникальная квинтэссенция чрезвычайно громоздкого

ветхозаветного рассказа об исходе евреев из Египта, об их долгих

скитаниях в синайской пустыне и о долгожданном обретении ими, в конечном

счёте, той самой обетованной земли, к которой евреи, ведомые Моисеем,

так стремились.

Ну, и, наконец, в-третьих — в притче о блудном сыне, как, впрочем, и во

всех четырёх канонических Евангелиях, присутствуют явные следы

древнеегипетской эзотерической традиции, а именно образы Бога-отца,

чинящего суд над умершими, и Бога-сына, ищущего отцовской милости ради

возвращения к родному очагу.

Вот, собственно, и всё.

Если ты заметил, мой верный читатель, мужественно дошедший вместе со

мной до этих самых строк, соединёнными усилиями мы с тобой сумели таки

приподнять очень тяжеловесный библейский занавес и остановились как раз у

той самой двери, за которой таится объяснение тому, почему древние

египтяне мумифицировали своих умерших царей. За этой дверью, перед

которой мы закончили свой небольшой поиск, до сих пор скрыта

сохранившаяся нетронутой тайна египетского погребального церемониала и

именно оттуда генетические ниточки естествознания ведут к пониманию

истинных причин преступления, совершённого когда-то первородным сыном

Адама — Каином.

Впрочем, как говорится, это уже совсем другая история.

Я благодарю тебя, мой друг, за то, что ты прошёл этот путь вместе со

мной. Надеюсь, что тебе было интересно и ты не пожалел о времени,

потраченном на прочтение сего забавного опуса.

Однако, знаешь ли, от прожитых лет и пройденного пути я немного устал.

Поэтому прости мне, но о мумиях, о древнеегипетском заупокойном культе и о Каине я расскажу тебе как-нибудь в другой раз…

Игорь Поветкин, 2013