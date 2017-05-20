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Существуют ли мегалодоны?
20.05.2017 Гипотезы
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Британский палеонтолог Даррен Нейш в компании с художниками Си-Эм Коузменом и Джоном Конвеем
занят чрезвычайно интересным делом: он пишет своего рода энциклопедию
криптозоологии Cryptozoologicon, а кусочки из неё публикует в журнале
Scientific American.
Сегодня мы перескажем вам, что он думает о
мегалодоне, потому что йети надоел, если честно (впрочем, и о снежном человеке учёный пишет очень интересно).
Почитать криптозоологов — так моря просто кишат чудовищами. И это не:
только дежурные «ещё не открытые» млекопитающие, рептилии и головоногие
нелепо огромных габаритов, но и Carcharocles megalodon — акула, которая в
науке считается вымершей. Мегалодон, что неудивительно, известен
публике благодаря зубам, длина которых у самых крупных особей достигала
16,8 см. По самым осторожным оценкам, акулы вырастали до 15,9 м, а некоторые превышали 20 м. Череп мегалодона, по-видимому, был более массивным и глубоким, чем у белой акулы — крупнейшей хищной рыбы современности.
Современный мегалодон в представлении художника Джона Конвея.
Мегалодон часто представляется более крупной и мощной версией последней,
но в действительности отношения у них совсем не близкородственные.
Некоторые специалисты причисляют этих акул к совершенно разным таксонам.
Из-за многочисленных неясностей в ходу три названия для вида: помимо
широко распространённого Carcharocles megalodon встречаются также
Carcharodon megalodon и Megaselachus megalodon. Но сходство тоже есть —
обоим хищникам отведена одна и та же экологическая роль.
Следы укусов на древних костях говорят о том, что мегалодон и ему
подобные питались дельфинами и усатыми китами, хотя до сих пор
неизвестно, съедалась падаль или добыча. Зубы мегалодона часто встречаются в районах, где распространены останки усатых китов, то есть среда обитания у них была общей.
Считается (тут тоже много неясного), что C. megalodon вымер где-то в
начале плейстоцена, когда похолодание сократило среду обитания. В
некоторых книгах и журналах приводятся доказательства, что мегалодон тогда не вымер полностью, но все они основываются на сомнительных свидетельствах очевидцев.
Чаще всего криптозоологи
ссылаются на рассказ австралийского натуралиста Дэвида Стида, которому в
1918 году ловцы лангустов поведали историю о 90-метровой акуле
призрачно-белого цвета, которая внезапно всплыла из глубины и поглотила
не только добычу, но и снасти. Хотя Стид считается солидным учёным и
неплохим ихтиологом, доверять рыбацким байкам как-то несерьёзно, как и
прочим видам морского фольклора. Ну а если огромную акулу описывает
обыватель, то чаще всего это китовая акула Rhincodon typus. Длина 80 м? У
страха глаза велики! И потом — если убедить человека в существовании
русалки, он и её обязательно увидит, и такие эксперименты проводились.
Более подкованные криптозоологи указывают на находки зубов, которые не
успели окаменеть и покрыты настолько тонким слоем дикосида марганца, что
с геологической точки зрения их следует считать совсем юными. В
действительности эти находки (самые известные из них обнаружила в 1870-х
гг. экспедиция «Челленджера») неверно истолкованы и нет никаких оснований считать их геологически вчерашними.
Сверху вниз: мегалодон (максимальный размер и консервативная оценк), китовая акула и белая акула (изображение Wikimedia).
Но давайте предположим, что криптиды реальны… Нет, г-н Нейш никак не
может представить себе, отчего этот гигантский хищник, находящийся на
вершине пищевой цепи (поедающий китов!) и играющий огромную роль в
морской экосистеме, до сих пор не описан биологами. Неужели он всё время
держится на большой глубине, вдали от избороздивших моря и океаны судов
и прибрежных районов? Это абсурд. Можно, конечно, осторожно допустить,
что мегалодон по каким-то туманным причинам отказался от той кормовой
базы, которая была у него в плиоцене и начале плейстоцена, и нашёл новую
добычу на огромной глубине. Такой сдвиг должен был произойти с
головокружительной скоростью, которая ничем не оправдана.
Хорошо, пусть мегалодон действительно обнаружил незанятую экологическую
нишу на большой глубине, что позволило ему за полтора миллиона лет
существенно увеличиться в размерах, — существуют же глубоководные акулы,
в конце концов! Но почему же он время от времени всплывает, чтобы
поесть только что пойманных лангустов и рыбацкие снасти в придачу?
В любом случае тот мегалодон, который охотится в глубоководных каньонах
на китов и морских слонов, уже не может считаться C. megalodon. Это
другой вид. Он выдуман от начала до конца, а в науке выдумывать сущности
не принято, их принято находить и описывать.
Подготовлено по материалам Scientific American.
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