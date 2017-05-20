Существуют ли мегалодоны?

Сегодня мы перескажем вам, что он думает о

мегалодоне, потому что йети надоел, если честно (впрочем, и о снежном человеке учёный пишет очень интересно).

Почитать криптозоологов — так моря просто кишат чудовищами. И это не

только дежурные «ещё не открытые» млекопитающие, рептилии и головоногие

нелепо огромных габаритов, но и Carcharocles megalodon — акула, которая в

науке считается вымершей. Мегалодон, что неудивительно, известен

публике благодаря зубам, длина которых у самых крупных особей достигала

16,8 см. По самым осторожным оценкам, акулы вырастали до 15,9 м, а некоторые превышали 20 м. Череп мегалодона, по-видимому, был более массивным и глубоким, чем у белой акулы — крупнейшей хищной рыбы современности.



Современный мегалодон в представлении художника Джона Конвея.



Мегалодон часто представляется более крупной и мощной версией последней,

но в действительности отношения у них совсем не близкородственные.

Некоторые специалисты причисляют этих акул к совершенно разным таксонам.

Из-за многочисленных неясностей в ходу три названия для вида: помимо

широко распространённого Carcharocles megalodon встречаются также

Carcharodon megalodon и Megaselachus megalodon. Но сходство тоже есть —

обоим хищникам отведена одна и та же экологическая роль.

Следы укусов на древних костях говорят о том, что мегалодон и ему

подобные питались дельфинами и усатыми китами, хотя до сих пор

неизвестно, съедалась падаль или добыча. Зубы мегалодона часто встречаются в районах, где распространены останки усатых китов, то есть среда обитания у них была общей.

Считается (тут тоже много неясного), что C. megalodon вымер где-то в

начале плейстоцена, когда похолодание сократило среду обитания. В

некоторых книгах и журналах приводятся доказательства, что мегалодон тогда не вымер полностью, но все они основываются на сомнительных свидетельствах очевидцев.

Чаще всего криптозоологи

ссылаются на рассказ австралийского натуралиста Дэвида Стида, которому в

1918 году ловцы лангустов поведали историю о 90-метровой акуле

призрачно-белого цвета, которая внезапно всплыла из глубины и поглотила

не только добычу, но и снасти. Хотя Стид считается солидным учёным и

неплохим ихтиологом, доверять рыбацким байкам как-то несерьёзно, как и

прочим видам морского фольклора. Ну а если огромную акулу описывает

обыватель, то чаще всего это китовая акула Rhincodon typus. Длина 80 м? У

страха глаза велики! И потом — если убедить человека в существовании

русалки, он и её обязательно увидит, и такие эксперименты проводились.

Более подкованные криптозоологи указывают на находки зубов, которые не

успели окаменеть и покрыты настолько тонким слоем дикосида марганца, что

с геологической точки зрения их следует считать совсем юными. В

действительности эти находки (самые известные из них обнаружила в 1870-х

гг. экспедиция «Челленджера») неверно истолкованы и нет никаких оснований считать их геологически вчерашними.



Сверху вниз: мегалодон (максимальный размер и консервативная оценк), китовая акула и белая акула (изображение Wikimedia).



Но давайте предположим, что криптиды реальны… Нет, г-н Нейш никак не

может представить себе, отчего этот гигантский хищник, находящийся на

вершине пищевой цепи (поедающий китов!) и играющий огромную роль в

морской экосистеме, до сих пор не описан биологами. Неужели он всё время

держится на большой глубине, вдали от избороздивших моря и океаны судов

и прибрежных районов? Это абсурд. Можно, конечно, осторожно допустить,

что мегалодон по каким-то туманным причинам отказался от той кормовой

базы, которая была у него в плиоцене и начале плейстоцена, и нашёл новую

добычу на огромной глубине. Такой сдвиг должен был произойти с

головокружительной скоростью, которая ничем не оправдана.

Хорошо, пусть мегалодон действительно обнаружил незанятую экологическую

нишу на большой глубине, что позволило ему за полтора миллиона лет

существенно увеличиться в размерах, — существуют же глубоководные акулы,

в конце концов! Но почему же он время от времени всплывает, чтобы

поесть только что пойманных лангустов и рыбацкие снасти в придачу?

В любом случае тот мегалодон, который охотится в глубоководных каньонах

на китов и морских слонов, уже не может считаться C. megalodon. Это

другой вид. Он выдуман от начала до конца, а в науке выдумывать сущности

не принято, их принято находить и описывать.

Подготовлено по материалам Scientific American.