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Применение светодиодных гирлянд

23.05.2017 Обо всем   Нет комментариев

Светодиодные гирлянды давно уже стали непросто атрибутом нового года, а полноценным декоративным элементом для украшения интерьера и фасада здания. Нередко этот осветительный прибор встречается по вечерам на аллеях и на городских улицах. Они придают территории праздничное настроение, наполняя все вокруг себя теплым светом. Cветодиодные гирлянды стали популярными благодаря тому, что экономят энергию и служат без перебоев до 25 лет. Многие модели производятся с влагозащищенным корпусом, который не пропускает к электроэлементам дождь и уличную пыль. Все эти качества и распространенность делают светодиодные гирлянды незаменимыми в декоративном освещении.

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