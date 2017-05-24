Поток сообщений о жутких крылатых существах из Чили от 2003 года

Вероятно в связи с серией сообщений из Чикаго о встрече с неопознанными летающими существами, сайт Mysteriousuniverse напомнил о похожих происшествиях в Чили от 2003 года. Из нескольких жутких сообщений особенно выделяется один случай, произошедший в ночь на 23 июля. Там очевидцы очень хорошо рассмотрели внешность монстра.

Три брата Джонотан, Диего и Карлос ночевали в доме своего дедушки Диего, что рядом с поселком Сан-Педро-де-Атакама. Внезапно ночью они проснулись от необычного звука, что-то царапалось в входную дверь. Мальчики встали и осторожно подошли к двери, открыли ее и выглянули наружу.

Их обуял ужас, когда они увидели существо, стоящее примерно в 50 футах (15 метров) от них. Это было гуманоидное существо с клювом ростом около 5 футов (1,5 метров). Оно смотрело прямо на мальчиков и те видели у существа большие крылья, похожие на крылья летучей мыши.

Вместо пальцев у него были длинные когти, а на голове был гребень. Что касается его цвета, то он был черным и блестящим, словно существо было мокрым. Это точно не могло быть какое-то местное животное.

Чем закончилась эта встреча мальчиков с монстром, сайт не сообщает, вероятно существо сразу же убежало прочь. Далее приводится еще один случай. Буквально за несколько дней до происшествия с мальчиками, фермер Хуан Акука из чилийского города Парраль связался с полицией и рассказал, что встречал двух существ "с собачьими лицами и с крыльями".

Они спрыгнули на него откуда то сверху, когда он шел к себе домой и фермер был вынужден броситься в находящийся рядом водный канал при попытке убежать от них. К счастью, этот метод сработал, но на коже фермера осталось множество мелких ран, нанесенных когтями существ.

Примерно через два месяца после первых двух случаев два странных существа (возможно те самые, что напали на фермера) снова показались людям. На этот раз это было в чилийской области Pampa Acha и монстров издалека увидела семья Эббет, которая ехала в автомобиле. Позже люди пытались описать внешний вид этих существ и называли их то "собачьими кенгуру", а то и гаргульями. Монстры в этом случае не пытались атаковать людей, лишь едва бросили на них взгляд.

Когда в 2003 году появились все эти сообщения из Чили, исследователи аномальных явлений в большинстве своем решили, что это были пресловутые кровососы чупакабры, которые "перебрались из Пуэрто-Рико в Чили". Но возможно это были совсем другие существа и сейчас они добрались до Чикаго…