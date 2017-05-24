Молодые жители больших городов все чаще страдают от «голосов в голове»

Если вы проживаете в густонаселенном городе, то это существенно увеличивает риск услышать посторонние голоса в голове. По мнению психологов, данная аномалия связана со стрессом из-за жизни в мегаполисах.

Шокирующие 62% 18-летних жителей криминальных районов густонаселенных мегаполисов слышат голоса в голове. В последнее время молодые люди из подобного рода места на 40% чаще обращаются к помощи специалистов в связи с эпизодами психозов.

К этим эпизодам чаще всего относятся голоса в голове, а также проявления паранойя. Исследователи из Королевского колледжа Лондона крайне встревожены данной статистикой. Они призывает к созданию профилактических мероприятий для снижения риска психоза среди молодых людей.

«Если мы начнем вмешиваться на достаточно раннем этапе, к примеру, предлагая психологическую терапию и поддержку молодым людям, которая поможет им лучше справляться со стрессом, то риск развития психозов и других психических проблем у этой категории населения будет снижен, — говорит исследователь доктор Хелен Фишер. — Речь идет о борьбе с очень опасным явлением, поскольку довольно часто психоз предшествует развитию более серьезных проблем, включая тяжелейшие депрессии, биполярное расстройство и шизофрению, сопровождающуюся галлюцинациями и голосами в голове».

Авторы исследования назвали целый ряд причин того, почему проживание в городе настолько сильно увеличивает риск психоза. Во-первых, это связано с постоянной биологической реакцией организма на стресс, которая нарушает активность дофамина в мозге.

Избыточное количество дофамина является наилучшим биологическим объяснением расстройств, связанных с психозом, включая шизофрению. Почти половина связей между жизнью в городе и эпизодами психоза объясняется такими факторами, как нехватка доверия и поддержки между соседями, а также высоким уровнем угрозы.