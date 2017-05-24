Мертвое золото Филиппин



Мелкие производители золота на Филиппинах практически всю свою продукцию сбывают на «чёрном» рынке. Труд нелегальных золотодобытчиков очень опасен для жизни. Многие гибнут на дне шахт, заполненных мутной грязной водой. Рабочие, которые на поверхности отделяют золото от породы, вдыхают ядовитые ртутные пары. «У нас это называют работой не на всю жизнь, а на всю смерть», — говорят местные жители. Но других источников дохода у жителей Пракале просто нет.

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