Сильный ливень затопил Бангкок

Подтопление проезжей части стало причиной сильнейших дорожных заторов. Несколько столичных школ объявили о том, что не смогут открыть свои двери для учащихся. Как сообщает метеорологическое бюро Таиланда, дождливая погода установилась в Бангкоке, а также на северо-востоке и в центральной части страны на ближайшие несколько дней.

По данным синоптиков, проливные дожди ожидаются вплоть до воскресенья на территории 10 из 77 таиландских провинций.