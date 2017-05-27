Загадочные находки Элиаса Сотомайора

Точный возраст

находок на данный момент определить не представляется возможным. Однако,

уже известно, что они не относятся ни к одной из известных культур

этого региона. Символы и знаки, высеченные на камне, явно относятся к

санскриту, но не к поздней его версии, а скорее к ранней. Ряд ученых

определили этот язык как пра-санскрит.



До находки Сотомайора

санскрит никогда не связывали с американским континентом, скорее, его

относили к культурам Европы, Азии и севера Африки. Например, считается,

что древняя египетская письменность построена именно на его основе.

Теперь ученые, проводя различные научные параллели, пытаются «связать»

эти центры культуры и выяснить происхождение загадочного клада. До находки Сотомайорасанскрит никогда не связывали с американским континентом, скорее, егоотносили к культурам Европы, Азии и севера Африки. Например, считается,что древняя египетская письменность построена именно на его основе.Теперь ученые, проводя различные научные параллели, пытаются «связать»эти центры культуры и выяснить происхождение загадочного клада.



В находках была найдена пирамида с глазом и каменная кобра В находках была найдена пирамида с глазом и каменная кобра Расстояние

от Ла Мана до Гизы равно 0,3 от окружности Земли. Само слова Ла Мана не

является типичным для мест, где массив расположен, никакой смысловой

нагрузки в местных языках и диалектах не несет. Зато в санскрите «мана»

означает ум, в значении разум. Ученые предполагают, что название

местности досталось живущим сейчас в ней народностям от их

предшественников, возможно, попавших в Америку из Азии.



Необычайны

для центральной Америки и сами находки. При всей схожести американских и

египетских пирамид, они имеют ряд существенных технических отличий.

Обнаруженная же экспедицией Сотомайора каменная пирамидка больше всего

напоминает своей формой огромные пирамиды в Гизе. : Необычайныдля центральной Америки и сами находки. При всей схожести американских иегипетских пирамид, они имеют ряд существенных технических отличий.Обнаруженная же экспедицией Сотомайора каменная пирамидка больше всегонапоминает своей формой огромные пирамиды в Гизе. : Необычные предметы Но

и на этом ее загадки не заканчиваются. На пирамидке вырублены ряды

каменной кладки числом тринадцать. В верхней ее части нанесено

изображение открытого глаза, или, в мистической традиции, «всевидящего

ока». Таким образом, пирамидка, найденная в Ла Мана, является точным

изображением масонского знака, известного большей части человечества

благодаря купюре в один доллар США.



Еще одной поразительной

находкой экспедиции Сотомайора является выполненное с большим искусством

из камня изображение королевской кобры. И дело даже не в высоком уровне

искусства древних ремесленников. Все намного загадочнее, ведь

королевская кобра в Америке не водится. Область ее обитания — влажные

тропические леса Индии. Еще одной поразительнойнаходкой экспедиции Сотомайора является выполненное с большим искусствомиз камня изображение королевской кобры. И дело даже не в высоком уровнеискусства древних ремесленников. Все намного загадочнее, ведькоролевская кобра в Америке не водится. Область ее обитания — влажныетропические леса Индии. Однако качество ее изображения не

оставляет ни малейшего сомнения в том, что художник лично видел эту

змею. Таким образом, либо предмет с нанесенным на него изображением

змеи, либо его автор должны были переместиться из Азии в Америку через

океан в древнейшие времена, когда для этого, как считается, никаких

средств не существовало. Загадки множатся. Возможно, ответ сумеет

подсказать третья потрясающая находка Сотомайора. В туннеле Ла Мана

обнаружен и один из древнейших на Земле глобусов, тоже каменный. На

далеко не идеальный шар, на изготовление которого, возможно, мастер

просто пожалел усилий, но округлый, валун нанесены знакомые со школьных

времен изображения материков.



Но даже неспециалисту немедленно

бросаются в глаза и отличия. Если очертания Италии, Греции, Персидского

залива, Мертвого моря и Индии мало отличаются от современных, то от

прибрежья Юго-Восточной Азии в сторону Америки планета выглядит совсем

по-другому. Огромные массы земли изображены там, где сейчас плещется

только безбрежное море. Но даже неспециалисту немедленнобросаются в глаза и отличия. Если очертания Италии, Греции, Персидскогозалива, Мертвого моря и Индии мало отличаются от современных, то отприбрежья Юго-Восточной Азии в сторону Америки планета выглядит совсемпо-другому. Огромные массы земли изображены там, где сейчас плещетсятолько безбрежное море. Карибские острова и полуостров Флорида

вообще отсутствуют. Чуть ниже экватора в Тихом океане расположен

гигантский остров, примерно равный по размерам современному Мадагаскару.

Современная Япония входит в гигантский материк, уходящий к берегам

Америки и далеко простирающийся на юг.



Возможно, это легендарный

материк Му, чье существование в древнейшие времена предполагал японский

ученый М. Кимура. Впоследствии, как он утверждал, этот материк

погрузился на дно океана, подобно описанной Платоном Атлантиде. Впрочем,

ряд ученых предполагает, что именно Му и описывал Платон под названием

Атлантида. Наличие этого материка превращает путешествие из Азии в

Америку в древнейшие времена из мероприятия невозможного во вполне

осуществимое и, возможно, рутинное. Возможно, это легендарныйматерик Му, чье существование в древнейшие времена предполагал японскийученый М. Кимура. Впоследствии, как он утверждал, этот материкпогрузился на дно океана, подобно описанной Платоном Атлантиде. Впрочем,ряд ученых предполагает, что именно Му и описывал Платон под названиемАтлантида. Наличие этого материка превращает путешествие из Азии вАмерику в древнейшие времена из мероприятия невозможного во вполнеосуществимое и, возможно, рутинное. Генетические связи индейцев

Америки и азиатов давно доказаны, а наличие в древности материка,

связывающего эти части света, вполне способно объяснить их

происхождение. Остается добавить, что находка в Ла Мана , по видимому,

является древнейшей картой мира, и предположительный ее возраст не менее

12 000 лет.



Не менее интересны и другие находки Сотомайора. В

частности, обнаружен «сервиз» из тринадцати чаш. Двенадцать из них имеют

идеально равный объем, а тринадцатая – значительно больше. Если

заполнить 12 маленьких чаш жидкостью до краев, а потом слить их в

большую, то и она заполнится точно до краев. Все чаши изготовлены из

нефрита. Чистота их обработки заставляет предположить наличие у древних

технологии обработки камня, аналогичной современному токарному станку. Не менее интересны и другие находки Сотомайора. Вчастности, обнаружен «сервиз» из тринадцати чаш. Двенадцать из них имеютидеально равный объем, а тринадцатая – значительно больше. Еслизаполнить 12 маленьких чаш жидкостью до краев, а потом слить их вбольшую, то и она заполнится точно до краев. Все чаши изготовлены изнефрита. Чистота их обработки заставляет предположить наличие у древнихтехнологии обработки камня, аналогичной современному токарному станку. Почти

все находки Сотомайора светятся в ультрафиолете. И тогда на некоторых

из них проявляются разноцветные изображения звезд, а точнее — созвездие

Орион, звезда Альдебаран и близнецы-звезды Кастор и Поллукс. Почему

именно эта область неба привлекла внимание древних мастеров, остается

только предполагать.



Свечение Свечение На ряде находок изображены

сходящиеся круги, четко ассоциирующиеся с санскритским представлениям о

мандале. Интересно, что это представление практически без изменений

вошло в индейские представления о строении мира. « Все, что делает

индиец, находится в кругу, потому что это Власть Мира. Все происходит в

кругах, и все пытается быть круглым… Все, что делает Власть Мира,

сделано в кругу» — говорил в 1863 году известный индейский вождь Черный

Лось. Пока находки, сделанные Сотомайором, вызывают больше

вопросов, чем дают ответов. Но они в очередной раз подтверждают тезис о

том, что наши сведения об истории Земли и человечества еще очень далеки

от совершенства.