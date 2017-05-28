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Неврологи рассекретили генетику размеров мозга

28.05.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Неврологи рассекретили генетику размеров мозга

Как известно, мозг человека достаточно велик, если сравнивать с другими видами животных. Однако не у всех людей размер мозга одинаков, и американские исследователи постарались выяснить, почему. Они обнаружили восемь генетических вариаций, ответственных за размер ключевых областей головного мозга. Эти вариации и могут представлять собой генетическую сущность человека.

Новые результаты были получены благодаря проекту ENIGMA (Enhancing Neuro Imaging Genetics through Meta-Analysis), в котором приняли участие около 300 учёных из 33 стран.

Они изучали результаты МРТ 30717 человек, соотносили их с генетической и другой информацией. Только путём объединения усилий стало возможным отслеживание тонких генетических факторов, влияющих на размер мозга, которые ускользали от открытия при проведении менее масштабных исследований, отмечают учёные.

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«В конце концов мы смогли определить так называемые «горячие точки» в геноме, которые влияют на строение мозга», – рассказывает Пол Томпсон (Paul Thompson), нейробиолог из университета Южной Калифорнии.

В ходе анализа Томпсон и его коллеги искали мельчайшие изменения (в одно нуклеотидное основание) в ДНК, которые соответствуют размерам ключевых областей головного мозга. Одна из областей, гиппокамп, хранит воспоминания и помогает в обучении. Другая структура под названием хвостатое ядро позволяет ездить на велосипеде, играть на музыкальных инструментах или водить машину, не задумываясь об этом. Третья, путамен или скорлупа, управляет перемещением тела и отвечает за мотивацию. При эом исследователи не пытались изучать новую кору или неокортекс, который помогает мыслить или общаться – у всех животных, кроме человека, эта часть мозга находится в зачаточном состоянии.

Томпсон уверен, что существует тесная связь между размерами многих из этих частей головного мозга и общими познавательными способностями: чем больше количество мозговой ткани, тем лучше.

Неврологи рассекретили генетику размеров мозга

Многие заболевания наносят ущерб каким-либо участкам органа: болезнь Альцгеймера, например, поражает гиппокамп, а болезнь Паркинсона влияет на скорлупу.
Команда обнаружила восемь генетических различий, которые могут на 1,5% влиять на размер тканей головного мозга. Некоторые вариации содержались внутри гена, а некоторые – обуславливались целым рядом ключевых генов.

Наиболее влиятельным геном оказался KTN1, который направляет клетки мозга в скорлупе. Два дополнительных гена в скорлупе связаны с генами, которые могут привести к раку толстой кишки и, похоже, регулируют количество клеток в этой области мозга. Остальные пять генов ответственны за различные вещи – например, за предотвращение запрограммированной смерти клеток, естественного процесса, который может привести к сокращению области мозга в случае бесконтрольного течения.

Многие из восьми генов активны в ходе становления головного мозга и могут влиять на развитие нервно-психических расстройств, например, аутизма, депрессии или шизофрении. В будущем учёные надеются проследить связь между размером конкретного участка мозга и подобными заболеваниями. Открытие также может привести к разработке новых терапевтических методов для лечения различных неврологических расстройств, уверены участники ENIGMA.

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