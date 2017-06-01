-
Астрономы поменяли свои представления о размерах Плутона
01.06.2017 Части света
-
Зонд New Horizons уже успел поставить астрономам массу новых данных о Плутоне и его окрестностях. Но сегодня аппарат позволил учёным ещё и более точно определить диаметр карликовой планеты – 2370 километров. Это чуть больше, чем ожидали исследователи. Но главное новая информация позволяет Плутону закрепить свое «лидерство» среди объектов пояса Койпера. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Алана Стерна (Alan Stern), научного руководителя миссии.
«Мы использовали три различных методики для замера диаметра Плутона, используя Харон, не обладающий атмосферой, в качестве образца и опорной точки. То, что Плутон оказался больше, чем мы считали, оказалось сюрпризом для нас», — рассказал планетолог в пресс-релизе НАСА.
По словам Стерна, точный диаметр Плутона составляет 2370 километров, плюс-минус 20 километров, что ставит точку в спорах о том, какой из объектов пояса Койпера, гигантского облака из обломков «стройматериалов» Солнечной системы, является самым большим из них.Главным конкурентом Плутона в этом «соревновании» выступала карликовая планета Эрида, чей диаметр составляет 2336 километров. Почти все учёные, опираясь на замеры с Земли, полагали, что Плутон уступает Эриде. Измерения же, сделанные с помощью инструментов зонда New Horizons, показали, что на самом деле это не так.
Завтра аппарат New Horizons начинает главный этап своей миссии – максимальное сближение с Плутоном и его спутниками. Во время этого рандеву зонд временно прекратит связь с Землей, фокусируя всё своё «внимание» на изучении карликовой планеты и её свиты.
Это не совсем безопасная операция – по расчётам Стерна и его коллег, существует один шанс из 10 тысяч, что зонд столкнется с микроастероидами, окружающими Плутон, и выйдет из строя. Специалисты НАСА уверены, что этого не произойдёт, и шутят, что эта угроза добавляет необходимый «элемент драмы» в предстоящее космическое шоу. :
Поделиться в соц. сетях
Свежие комментарии