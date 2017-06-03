Житель Мурманска снимал на видео дочь и заснял странное существо за дверью

Иван Колесников профессионально занимается видеосъемкой, и глаз у него наметан. При монтаже он подмечает самые небольшие детали, которые другие бы, может, и пропустили. Вот и во время работы над роликом из отпуска в городе Шебекино Белгородской области внимание мужчины привлекла небольшая деталь…

Пока жена Ивана ходила за покупками, их дочь каталась на велосипеде на автостоянке рядом с одним из торговых центров. А папа решил запечатлеть этот момент для семейного архива. Когда девочка проезжала мимо давно закрытого магазинчика на стоянке, в темном стекле двери вдруг появился силуэт мужчины. Точнее, при желании даже можно разглядеть его лицо и одежду. Одет призрак в кепку.

— Во время съемок никого за дверью не было. Отражением это быть не могло. Человек внутри павильона? Возможно, но тогда его рост не превышает 150 см. Таких в городе Шебекино, я не встречал, — поделился Иван Колесников с журналистом "КП".

В кадре видно, как силуэт мужчины то появляется, то пропадает. И загадочный призрак явно внимательно следит за ребенком. Когда мурманчанин выложил мистическое видео в Интернет, то получил не один десяток вопросов. Поэтому специально сделал второй ролик уже с пояснениями.

— Там однозначно что-то необъяснимое. До этого привидения мне доводилось только слышать, — вспоминает Иван. — Это случилось в городе Устюжна, Вологодской области. Мне было 10 лет. Со мной была моя бабушка, которая всю жизнь прожила в деревне, и мама. С утра мы собирались на поезд, и поэтому родственники, у которых мы гостили и которые все лето проводят в деревне, с вечера привезли нас в город и оставили одних ночевать в своем частном доме. Днем все было хорошо. Но вот с закатом над спальней, где мы втроем легли спать на большую кровать, стали раздаваться шаги. На чердаке кто-то ходил кругами прямо над нами. Шаги были медленные, увесистые и очень отчетливые. Весь пол чердака был засыпан керамзитом, поэтому хруст раздавался такой, что мурашки бегали по спине! Бабушка включила свет во всех комнатах, мы перебрались в зал, три окна которого выходили на улицу, и так просидели всю ночь. Шаги проследовали за нами до зала, и до самого утра кто-то топтался над потолком!!! Страшно мне стало только потом, когда бабушка призналась, что это был не кот. Видимо, Домовой. Как оказалось, этой историей на следующий год мы никого не удивили!

Как часто бывает в вопросах мистики, армия скептиков, посмотревших видео мурманчанина, быстро выросла. Одни считают, что все это обман зрения, другие, что призрак рукотворный и сделан ради рекламы автора видео. Или, может, это спрятавшийся бездомный? Хотя и поверивших в правдивость призрачного мужчины много. А вы видите сущность на видео?

Видеоролик с девочкой, существом и подробными объяснениями автора видео