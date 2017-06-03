Нехорошая квартира, в которой никто не жил дольше года

Эта история случилась в мои студенческие годы. С первого курса со мной в группе училась девушка-веселушка Марина. Она приехала из другого города, а поскольку места в общежитии ей не досталось, вместе с подругой Олей стала снимать квартиру.

Однажды мы с Мариной ездили на двухдневную экскурсию по Подмосковью. Ночью нас разместили в маленькой гостинице. На новом месте нам не спалось, и Марина рассказала мне странную историю.

Оказалось, в съемной квартире, стоило им с подругой туда вселиться, сразу начались какие-то странности. Девушки не могли спокойно спать по ночам: они просыпались оттого, что их кто-то трогал или даже щипал.

Вещи в квартире перемещались сами собой! Тапочки, с вечера оставленные у кровати, могли к утру оказаться у входной двери. А коробка с чаем постоянно обнаруживалась в разных местах. Но самой большой неприятностью девушки считали посуду, которая срывалась с полок и, словно самоубийца, вдребезги разбивалась о пол.

А некоторые вещи просто исчезали без следа. Причем все это происходило с любимыми предметами. Например, разбивалась чашка, которая нравилась больше других, или пропадала деревянная расческа для волос, расписанная вручную братом Марины и подаренная ей еще в подростковом возрасте.

Молодые квартирантки решили, что вместе с ними в квартире живет нечисть. Они попытались задобрить своего невидимого соседа методами, рекомендованными в Интернете. Оставляли разные вкусности, вели с ним беседу. Даже купили ему чашку, похожую на разбитую, — вдруг ему хотелось такую же? Однако изменений к лучшему не было.

Девушки окропили квартиру святой водой, но и это не помогло. Где-то через полгода у них стало ухудшаться здоровье: постоянные простуды, недомогания, головные боли. Пару раз Марина и Оля замечали у себя на теле синяки, происхождение которых никак не могли объяснить.

В день рождения Марины наша студенческая группа подарила ей большой букет роз. Цветы были свежие, покупали в проверенном месте. Но уже на следующее утро они не то что завяли, а просто высохли! Утром Оля и Марина пришли к выводу, что надо искать новое жилье.

Хозяйка квартиры очень расстроилась, узнав о том, что девушки решили переехать. Она даже предложила снизить плату. Марине это показалось подозрительным, потому что плата и так была невысокой. И она напрямую спросила, жаловались ли предыдущие квартиранты на чертовщину в жилище. Женщина призналась: да, дольше года сдавать эту квартиру не получается.

Все озвучивали разные причины, никто напрямую не говорил о нечисти. Но хозяйка и сама знала о таинственном обитателе: ведь в этой квартире она поначалу жила с мужем и дочерью. Все невзгоды, которые выпали на долю Марины и Оли, ощутила и ее семья. Только ей досталось еще больше — у мужа начались невыносимые головные боли, которые не поддавались никакому лечению. И семья переехала жить к родственникам, а эту квартиру решили сдавать.

У Марины с Олей словно гора с плеч свалилась — они не сумасшедшие и не фантазерки!

Через какое-то время девушки нашли себе другое съемное жилье. Сон у них наладился. А что происходило на протяжении нескольких месяцев — так и осталось загадкой. Главное, что это уже было в прошлом.

Елизавета Александровна КУЗНЕЦОВА, г. Москва