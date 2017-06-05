Наводнения на Тайване



Сильные дожди вызвали наводнения на острове Тайвань. В результате природного бедствия два человека погибли, 5 человек получили ранения и еще один числится пропавшим без вести. Смертельные случаи произошли в районе Синьбэй, люди были сметены паводковым водами. Пять человек получили травмы в Тайбэе и соседнем городе Цзилун. Ведутся поиски пропавшей без вести женщины.

Еще 15 человек оказались изолированными от внешнего мира в горной местности в округе Мяоли и ожидают помощи спасателей.Согласно данным местных властей, сельскохозяйственные потери составляют 21,5 млн тайваньских долларов (714 тыс. долларов США). От непогоды пострадали 102 школы, в частности, ущерб нанесен баскетбольным и волейбольным площадкам. Свыше 32 тыс. семей остались без электроэнергии.















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