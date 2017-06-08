Тяжелые решения, роковые иллюзии: Медведев рассказал о конфликте в Южной Осетии



Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал телеканалу Russia Today интервью, посвященное пятой годовщине вооруженного конфликта в Южной Осетии. Боевые действия со стороны Грузии начались в ночь на 8 августа 2008 года. Дмитрий Медведев, который тогда был президентом России, рассказал, как принималось решение о военной помощи Осетии.

«Мне сообщали о концентрации сил, о провокациях, — приводит слова Дмитрия Медведева телеканал «Россия 24″. — Что же касается самой ночи, то там были и обстрелы. Началось обострение ситуации… И все-таки до самого последнего момента я надеялся, что они остановятся. К сожалению, в районе часа ночи, когда я переговорил со всеми участниками событий, мне пришлось принять это самое трудное решение: я вынужден был дать прямое указание начинать военные действия и открыть огонь по силам грузинских войск».

А вот что сказал Дмитрий Медведев о причинах военной агрессии со стороны Грузии. «По всей вероятности, господин Саакашвили пребывал в иллюзии, что после смены руководства в России можно постараться потихоньку достичь тех целей, которых ему и его предшественникам не удавалось достичь в предыдущие годы, — отметил премьер. – Во-вторых, на мой взгляд, определенную роль сыграла прямая поддержка со стороны США и некоторых других стран. Она была не только моральной, но и материальной. По всей вероятности, у Грузии, подавшей заявку на членство в НАТО, возникло ощущение неуязвимости, она якобы стала страной, на которую распространяются известные правила договора НАТО о коллективной обороне. Вот эта совокупность факторов и привела к тому, что Саакашвили и часть его окружения приняли решение силой восстановить тот порядок, который считали правильным».