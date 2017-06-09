Великие тайны. «День Апокалипсиса»



Согласно предсказаниям, 112-й Папа Римский будет последним, при нем святой престол падет и наступит апокалипсис… Отрекшийся от престола Бенедикт XVI был 111-м понтификом…

Принято считать, что апокалипсис — это мгновенная гибель существующей цивилизации. Написано, что придет день, когда Всевышний сойдет с небес на Землю, что-бы вершить суд над всем человечеством и этот суд будет страшен. Наука не отрицает, что «конец света» — действительно может наступить, однако последние находки археологов и выводы ученых — говорят о том, что апокалипсис может быть совсем не таким, каким мы его себе представляем. Что такое «конец света» — мгновенная гибель или переход в качественную новую форму существования…