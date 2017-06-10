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Звездопады в 2015 году
10.06.2017 Части света
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Звездопады — фантастическое зрелище для истинных любителей
астрономических наблюдений. В 2015 году каждый желающий сможет
насладиться звездопадами на небе.
29 июля — альфа-Каприкорниды
В
это время можно наблюдать альфа-Каприкорниды, которые довольно слабы, и
интенсивность которых редко превышает более 5 метеоров в час. В связи с
этим пик, приходящийся на 29 июля, считается платообразным (от слова
«плато»). Тем не менее, звездопад характеризуется яркими вспышками
метеоров и одинаково хорошо виден по обеим сторонам экватора. Метеоры
появляются из области в районе созвездия Козерога.
12-13 августа — Персеиды
Персеиды,:
пожалуй, — самый популярный метеорный дождь для наблюдения. Его пик
приходится на еще теплые августовские ночи, причем сам звездопад
является одним из наиболее ярких. Интенсивность на пике составляет 50-75
метеоров в час. Высокой может быть интенсивность и в другие ночи, а
наблюдать звездопад можно почти по всему небу. Замечательно, что в этом
году наблюдению не помешает свет Луны. Радиантом, как видно из названия,
является область в районе созвездия Персея.
21-22 октября — Ориониды
Ориониды
– звездопад средней интенсивности, но иногда его интенсивность может
быть высокой. Обычно она составляет 20-25 метеоров в час, но, например, в
2006-09 годах по этому показателю звездопад был сравним с Персеидами.
Сейчас ученые не могут сказать, когда интенсивность Орионид вновь будет
высокой. Радиант – в области созвездия Ориона.
23-24 октября — Южные Тауриды
Южные
Тауриды – продолжительный звездопад, который начинается 7 сентября и
завершается 19 ноября. Его интенсивность очень низкая – 5 метеоров в
час, и пик выделяется довольно условно. Тем не менее, Тауриды, как
Южные, так и Северные, характеризуются значительным количеством ярких
метеоров.
11-12 ноября — Северные Тауриды
Этот звездопад
во многом похож на предыдущий, только происходит чуть позднее. Когда оба
метеорных дождя активны в конце ноября – начале октября, можно
наблюдать значительное количество болидов. В этом году ярких метеоров
может быть особенно много – высокая интенсивность звездопада наблюдается
приблизительно каждые 7 лет, и последний раз это случилось в 2008 году.
Метеоры появляются из области в районе созвездия Тельца.
17-18 ноября — Леониды
Этот
звездопад известен своими яркими вспышками, а в 1833, 1866, 1966 и 2001
годах был чрезвычайно зрелищным, так как проходил в форме метеорного
ливня. К сожалению, до 2099 года метеорных ливней не будет, но в 2031 и
2064 годах интенсивность Леонид может составить до 100 метеоров в час.
Ближайшие 16 лет в лучшем случае можно надеяться на 15 метеоров в час.
Звездопад характеризуется яркими метеорами, оставляющими заметный след.
Метеоры появляются из области в районе созвездия Льва.
13-14 декабря — Геминиды
Обычно
Геминиды являются самым сильным метеорным дождем в году, и любители
наблюдать за звездопадами стараются не пропускать такое зрелище,
несмотря на холодную ночь. Метеоры медленные и яркие, интенсивность на
пике – до сотни в час. Хорошо наблюдается в Северном полушарии после 10
часов вечера. Чуть хуже видно звездопад в Южном полушарии. Как и в
случае с Персеидами, наблюдать Геминиды в этом году будет очень здорово
из-за отсутствия лунного света. Радиант находится в области созвездия
Близнецов.
21-22 декабря — Урсиды
После такого события,
как Геминиды, Урсидами часто пренебрегают. В этом году звездопад, скорее
всего, тоже будет «непопулярным» – на пике число метеоров в час
составит 5-10, а наблюдению уже будет мешать свет естественного спутника
нашей планеты. Кроме того, Урсиды видны только в Северном полушарии.
Иногда можно наблюдать усиление интенсивности до 25 метеоров в час.
Радиант находится в созвездии Малой Медведицы.
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