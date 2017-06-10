Звездопады в 2015 году

29 июля — альфа-Каприкорниды

В

это время можно наблюдать альфа-Каприкорниды, которые довольно слабы, и

интенсивность которых редко превышает более 5 метеоров в час. В связи с

этим пик, приходящийся на 29 июля, считается платообразным (от слова

«плато»). Тем не менее, звездопад характеризуется яркими вспышками

метеоров и одинаково хорошо виден по обеим сторонам экватора. Метеоры

появляются из области в районе созвездия Козерога.

12-13 августа — Персеиды

Персеиды,

пожалуй, — самый популярный метеорный дождь для наблюдения. Его пик

приходится на еще теплые августовские ночи, причем сам звездопад

является одним из наиболее ярких. Интенсивность на пике составляет 50-75

метеоров в час. Высокой может быть интенсивность и в другие ночи, а

наблюдать звездопад можно почти по всему небу. Замечательно, что в этом

году наблюдению не помешает свет Луны. Радиантом, как видно из названия,

является область в районе созвездия Персея.

21-22 октября — Ориониды

Ориониды

– звездопад средней интенсивности, но иногда его интенсивность может

быть высокой. Обычно она составляет 20-25 метеоров в час, но, например, в

2006-09 годах по этому показателю звездопад был сравним с Персеидами.

Сейчас ученые не могут сказать, когда интенсивность Орионид вновь будет

высокой. Радиант – в области созвездия Ориона.

23-24 октября — Южные Тауриды

Южные

Тауриды – продолжительный звездопад, который начинается 7 сентября и

завершается 19 ноября. Его интенсивность очень низкая – 5 метеоров в

час, и пик выделяется довольно условно. Тем не менее, Тауриды, как

Южные, так и Северные, характеризуются значительным количеством ярких

метеоров.

11-12 ноября — Северные Тауриды

Этот звездопад

во многом похож на предыдущий, только происходит чуть позднее. Когда оба

метеорных дождя активны в конце ноября – начале октября, можно

наблюдать значительное количество болидов. В этом году ярких метеоров

может быть особенно много – высокая интенсивность звездопада наблюдается

приблизительно каждые 7 лет, и последний раз это случилось в 2008 году.

Метеоры появляются из области в районе созвездия Тельца.

17-18 ноября — Леониды

Этот

звездопад известен своими яркими вспышками, а в 1833, 1866, 1966 и 2001

годах был чрезвычайно зрелищным, так как проходил в форме метеорного

ливня. К сожалению, до 2099 года метеорных ливней не будет, но в 2031 и

2064 годах интенсивность Леонид может составить до 100 метеоров в час.

Ближайшие 16 лет в лучшем случае можно надеяться на 15 метеоров в час.

Звездопад характеризуется яркими метеорами, оставляющими заметный след.

Метеоры появляются из области в районе созвездия Льва.

13-14 декабря — Геминиды

Обычно

Геминиды являются самым сильным метеорным дождем в году, и любители

наблюдать за звездопадами стараются не пропускать такое зрелище,

несмотря на холодную ночь. Метеоры медленные и яркие, интенсивность на

пике – до сотни в час. Хорошо наблюдается в Северном полушарии после 10

часов вечера. Чуть хуже видно звездопад в Южном полушарии. Как и в

случае с Персеидами, наблюдать Геминиды в этом году будет очень здорово

из-за отсутствия лунного света. Радиант находится в области созвездия

Близнецов.

21-22 декабря — Урсиды

После такого события,

как Геминиды, Урсидами часто пренебрегают. В этом году звездопад, скорее

всего, тоже будет «непопулярным» – на пике число метеоров в час

составит 5-10, а наблюдению уже будет мешать свет естественного спутника

нашей планеты. Кроме того, Урсиды видны только в Северном полушарии.

Иногда можно наблюдать усиление интенсивности до 25 метеоров в час.

Радиант находится в созвездии Малой Медведицы.