Правильно организованная система содержания картин позволит значительно увеличить срок эксплуатации данных предметов искусства. Специально разработанные стеллажи и

выдвижные сетки помогают предотвратить преждевременное изнашивание картин, а также уберечь их от загрязнений. Такие конструкции имеют высокую вместимость и удобный доступ к живописи.

Стеллажи

Их поверхность должна быть покрыта химически нейтральным материалом, чтобы не допустить повреждения полотен. Стационарные пристенные стеллажи для хранения живописи используют для развешивания картин в музеях и галереях искусства. Хорошо зарекомендовали себя передвижные конструкции, благодаря их мобильности значительно экономится пространство в помещении, есть возможность быстро получить доступ к нужной картине. Стойки могут быть оснащены специальным замком, чтобы предотвратить нежелательный доступ посторонних к предмету искусства.

Выдвижные конструкции

Также популярны для хранения живописи кассетные системы. Они выполнены как вертикальные или горизонтальные шкафы, внутри находятся сетки для картин. Тип может быть как стационарным, так и передвижным. В таких стеллажах реально содержать много полотен, экономя при этом пространство помещения. Выдвигаются полки с помощью специальных роликов. Данные стойки используются для длительного хранения картин.

Для увеличения срока эксплуатации живописи желательно правильно подобрать температуру и влажность в помещении, максимально исключить сквозняки, минимизировать попадание солнечного света и инфракрасного излучения.