Краткая история инопланетного вмешательства

Основатели Земли сообщают:

«Ваша Земля – не единственная планета в вашей системе, привлекшая

внимание инопланетян. Десять миллионов лет назад существовали три

планеты, заселённые жизненными формами – Земля, Марс и Малдек. В то

время это были третья, четвёртая и пятая планеты от вашего Солнца.

Да,

окружающая среда четвёртой и пятой планет была холоднее и менее

гостеприимной, чем Земля, но это не остановило инопланетян от

колонизации этих миров. Пришедшие на Марс и Малдек были авантюристами,

желающими испытать жестокие зимы и бесплодные ландшафты этих планет,

хотя в экваториальных районах на них существовали леса и растительная

жизнь, а в полярных областях были вода и лёд».

«В то время многие существа со всей галактики заметили эксперимент Земли

и соседних с ней планет. Около 40 миллионов лет назад группа душ из

звёздной системы Дракона уже посылала на Землю корабль-разведчик, и

послала ещё один за, грубо говоря, один или два миллиона лет до великого

потопа (около 12 миллионов лет назад). Хотя они не высаживались здесь в

массовом порядке, их отчёты, посланные советам Дракона, поместили

Землю, Марс и Малдек «на карту» для исследования и возможного

завоевания.

Другая группа из созвездия Ориона (Орион – созвездие, содержащее 122

звезды) тоже заметила неопытные души Земли и их соотечественников на

Марсе и Малдеке. Мы, души седьмой и двенадцатой плотности, всё ещё тесно

опекали земной эксперимент, и благодаря нашему тщательному наблюдению,

эти, мягко говоря, мало привлекательные цивилизации Ориона и Дракона не

смогли обрести точку опоры на Земле. Это походило бы на военное

вторжение в нашу лабораторию и заявление, что они принимают на себя

руководство экспериментом. Вокруг Земли у нас была защитная вибрация, и

подобные этому события не произошли, по крайней мере, в то время. Однако

те же защитные меры оказались не возможными на Марсе и Малдеке, ибо,

откровенно говоря, это была не наша территория. Эти планеты были более

«свободными для всех». И вот они пришли, сначала в небольшом количестве

как разведчики, и основали маленькие поселения среди существующих

сообществ. Как только началось скрещивание, начали воплощаться души с

Ориона и Дракона. Рептилоидной форме с системы Дракона было трудно

адаптироваться в условиях Марса и Малдека, поэтому предпочтительным

способом внедрения в эти миры стало перевоплощение.

Системы Ориона и Дракона обладали широким разнообразием сознательных

существ, и обосновавшиеся на Марсе и Малдеке исследователи были очень

агрессивными и воинственными в своей ментальности. Основной целью их

прихода в вашу солнечную систему были завоевание и разработка природных

ресурсов. По существу, всё, что дало бы им власть и престиж».

И вскоре на Марсе и Малдеке разразилась война. Благодаря близости Марса к

Земле и тщательному наблюдению с нашей стороны, Орионцам и Драконовым

было менее желательно в массовом порядке воплощаться на Марсе. Они

предпочитали относительную удалённость Малдека. Туда они стали приходить

в рекордных количествах, и вскоре цивилизация Малдека насчитывала

миллионы душ».

«Хотя цивилизация Малдека началась свыше десяти миллионов лет назад по

земному времени, она продолжала развиваться в виде ряда воюющих

группировок. Вражда привлекла внимание как благожелательных, так и

враждебных групп инопланетян из разных систем галактики, но благодаря

договору о невмешательстве и защите свободной воли, вмешательство в их

дела было минимальным.

Около 3200000 лет назад конфликты расширились, и было применено

нейтронное оружие. Предполагалось, что это будет «ограниченный ядерный

обмен» между двумя воюющими группировками. В то время ДНК душ были

смесью спиралей Драконовых и Орионцев, содержащих гены агрессии. В этом

конфликте каждая сторона (хотя обе они обладали схожей ДНК) стремилась

победить другую, и оружие становилось мощнее и производилось оно во всё

более увеличивающемся количестве. Первый обмен ударами уничтожил всего

несколько тысяч гуманоидов. Наиболее пострадавшей стороне приходилось

перестраиваться и мстить, и каждый раз это приносило всё большее и

большее опустошение. Хотя это казалось случайным открытием, благодаря

использованию редкой комбинации природных катализаторов, была создана

мощная нейтронная бомба. Вовлечённые в её создание учёные не осознавали

степени её разрушающих способностей. Оружие было направлено на военную

базу, спрятанную под поверхностью на вражеской территории. На этой базе

хранились сотни нейтронных бомб. Осознавая угрозу, враг попытался

предотвратить удар. Несколько сотен бомб были подняты и взорваны в небе,

образовав ослепительную вспышку. Однако они оказались не способны

перехватить несущееся им навстречу более мощное оружие, оно угодило в

стартовые шахты неприятеля и одновременно взорвало свыше 200 бомб

спрятанных под поверхностью. Комбинация взрыва более мощного оружия и

200 обычных ядерных бомб привела к сильному землетрясению, разорвавшему

на куски планету Малдек и со временем превратившего её в сотни

фрагментов, ставших поясом астероидов, который и сейчас наблюдается

между Марсом и Юпитером.

От ударной волны погибло свыше десяти миллионов людей, позднее их души

воплотились на Марсе. Мы и другие благожелательные группы были в ужасе

от произошедшего. Мы обратились к Уму Бога с просьбой о большем уровне

вмешательства для предотвращения повторения случившегося. Ударная волна

изменила орбиты Марса и Земли, а волна электромагнитного излучения вышла

за пределы солнечной системы и была замечена всей галактикой. В системе

Алкионы, родины Великого Белого Братства, был созван совет,

постановивший, что отныне нигде в галактике не будет допущено полное

разрушение планеты».

«В процессе разрушения Малдека свыше десяти миллионов душ потеряли свои

тела. Большинство этих душ переселилась на Марс, где уже полным ходом

развивалась цивилизация. В то время души на Марсе были продуктом нашего

экспериментирования, наряду с группами из многих других систем, включая

Орион и Альфу Дракона. Много раз эти группы оставляли свой след на вашей

эволюционной спирали, но не до такой степени, чтобы серьёзно изменить

шаблон вашей ДНК».

«Души с Малдека воплощались обычным способом посредством скрещивания с

Плеядианцами, Орионцами и родословней Драконовых с Марса. Цивилизация на

Марсе значительно росла в размерах, пока не достигла свыше 100

миллионов душ».

«Взрыв Малдека измени орбиту Марса и значительно изменил полосу

электромагнитной частоты. Климат изменился, и для транспортировки воды

из тропических и полярных районов в находящиеся между ними зоны пустынь

были построены огромные каналы. Поскольку климат продолжал становиться

всё более и более неустойчивым, началась война за право на воду, и, в

конце концов, вновь стало производиться большое количество оружия.

Была создана форма грязной атомной бомбы, использующей тяжёлые металлы

(уран, плутоний и т.д.), и вскоре разразилась война с применением этого

оружия. Многие души были предупреждены членами Братства Света (позднее

Конфедерация Планет), им оказали помощь в строительстве подземных

убежищ, а со временем и подземных городов. Чтобы предотвратить

повторение опыта Малдека, Братство Света и относящиеся к нему

организации нейтрализовали большую часть оружия. Тем не менее, марсиане

проделали дыры в атмосфере и сильно нарушили экологический баланс до

такой степени, что большая часть живших на поверхности жизненных форм

вымерла. Те, кому удалось выжить в результате взрывов атомных бомб, ушли

под землю и присоединились к тем, кто уже там жил. Оказавшись под

землёй, они стали восстанавливать свою цивилизацию до возникновения

нового уровня порядка. Из приблизительно 100 миллионов душ, живших на

поверхности, выжили всего 10 миллионов».

«В целях предотвращения дальнейших атак, подземные города Марса

изолировали себя от внешнего мира, учёным удалось создать искусственную

окружающую среду, способную поддерживать до 20 миллионов душ. Со

временем на поверхности Марса стали бушевать пыльные бури, они разрушили

большинство городов и их архитектуру. До сегодняшнего дня сохранились

лишь несколько пирамид и прямоугольных зданий – достаточно для того,

чтобы напомнить вашим учёным, что когда-то здесь существовала жизнь –

хотя эта информация утаена от публики (имеется в виду фотографии

поверхности Марса американскими космическими аппаратами, примеч.

автора).

Что же касается подземных городов, они существуют, и населены по сей

день, но находятся в четвёртом измерении и не видимы большинству

любопытствующих.

Ваши учёные откроют на Марсе радиоактивность (уже открыли, была даже

небольшая статья в новостях), которая не может объясняться только

естественными скальными образованиями, это остатки атомных взрывов, ибо

некоторые использованные элементы имеют период полураспада в миллионы

лет.

Что же произошло с почти 90 миллионами душ, не ушедшими под землю?

Догадываетесь? Они переселились на Землю и воплотились в плавильном

котле Плеядианцев, Орионцев, Драконовых и других групп…»

«Между 500000 и 200000 годами до новой эры на Земле постепенно

развивалась жизнь, некоторые души восстановили осознание четвёртой

плотности и начали учиться жить дружно. В этот же период со всей

галактики прибыло намного больше душ и Земля воистину превратилась в

плавильный котёл. Однако самой большой группой всё же оставались

Орионцы, прибывшие с Бетельгейзе и Ригеля».

«Группировки Бетельгейзе были более мирными, в то время как группировки

Ригеля были властными и агрессивными. В те времена пик населения достиг

приблизительно 1,5 миллиардов, как раз перед началом Великого Цикла

приблизительно в 200000-м году до новой эры.

Первый Лемурийский период начался около 200000 года до новой эры, после

завершения одного из Великих Циклов, длившегося около 25920 лет ( О

различных циклах говорилось в предыдущей книге примеч. автора). Этот

конкретный цикл в результате массивного землетрясения стёр с лица Земли

около половины её населения. Сдвиг электромагнетизма заставил некоторые

материки разломаться на куски и отодвинутся друг о друга. При этом один

участок суши стал особенно благоприятным для развития цивилизации. К

нему тянулись в основном мирные люди, происходящие как с Плеяд, так и с

Сириуса и Ориона. Грубо говоря, этот континент был размером с Австралию и

находился почти на той же долготе, но немного ближе к северу.

Большинство историков не осознаёт, что во времена первого периода

Лемурии цивилизация развивалась и на других континентах, хотя вибрация

других континентов была не такой чистой как в Лемурии. Позднее первая

Лемурианская цивилизация была названа континентом Му. На своём пике она

составляла почти полмиллиарда душ.

Тремя Великими Циклами позже, колебания электромагнетизма были таковы,

что обеспечили ещё одну катастрофу, и большинство массивов суши кроме

Лемурии были затоплены. Большинство душ, погибших на окружающих

континентах, воплотились в Лемурии, и население Лемурии стало

стремительно расти.Это и стало вторым Лемурийским периодом. Он длился,

грубо говоря, с 122000 до 100000-го годов до новой эры. В период

расцвета второй Лемурийской цивилизации население вновь достигло почти

миллиарда человек. Эти души не были ориентированы на технологию, по

своей природе они придерживались племенного образа жизни, наслаждались

музыкой и ритмом и жили в больших городах вдоль побережья.

Около 100000-го года до новой эры комета Аннанутак слишком приблизилась к

Земле, её хвост задел атмосферу, вызвав значительное похолодание.

Лемурийский народ привык к тёплому, тропическому климату, и внезапное

падение температуры на несколько десятков градусов за считанные часы

заморозило большинство из них. Те, кто знал что происходит, кинулись

спасаться в море».

«В конце концов, вся суша Лемурии ушла под воду благодаря

электромагнитным бурям и движению земных пластов, последовавшим за

прохождением кометы. Выжили лишь немногие, они мигрировали в то, что

сейчас является Южной Америкой и Австралией, а позднее на Гавайи и

Филиппины.

А вот то, что не раскрывалось раньше, и что тщательно замалчивалось на

Земле: за необычно близким проходом кометы стояли инопланетяне с Альфа

Дракона. С помощью серии ядерных взрывов в космосе, они сознательно

сдвинули орбиту кометы ближе к Земле, чтобы разрушить существующую на

ней цивилизацию. Их план заключался в следующем: смести существующую на

Земле жизнь, а затем высадиться и востребовать Землю для себя.

Частично они в этом преуспели, но высадка в их естественных телах на

Землю была намного труднее, чем воплощение в миллионы уже существующих

тел. Достаточно сказать, что благодаря неблагоприятной гравитации и

смеси газов в атмосфере, им пришлось очень тяжело выживать в

рептилоидных телах. В процессе адаптации их естественные тела мутировали

и выросли в размерах, и общее их количество осталось небольшим. Это был

главный период, породивший легенды о драконах, блуждающих по Земле.

Не собираясь легко сдавться, Драконовы провели долгие годы в

лабораториях на борту своего космического корабля, соединяя и изменяя

различные образцы ДНК до тех пор, пока не пришли к гибриду человека и

Дракона. Секрет состоял в впрыскивании рептилоидной ДНК в мозжечковую

область мозга, где она быстро изменяла всю систему. Эта часть человека и

сегодня называется рептилоидным мозгом. Благодаря тому, что

характеристики этой части стимулируют агрессивное и соперничающее

поведение и синдром «сражайся или убегай», предназначенный для защиты

организма, эти характеристики, в сочетании с ДНК Орионцев, стали

особенно сильными и доминировали во всём организме.

Сегодня, около 80 процентов человеческой ДНК Орионского происхождения

или, возможно, следует уточнить, гибрида Ориона и Дракона. То, что

обычно принимается за человеческую природу, — результат манипуляции с

ДНК, осуществлённый Драконовыми, и последующим воплощением Орионцев.

После разрушения Лемурии, благодаря низкой выживаемости Драконовых,

процент людей с настоящей рептилоидной ДНК на Земле оставался довольно

низким. Большинство поселений на Земле после 100000 года до новой эры и

до появления Атлантиды было основано Советами Ригеля и Советами

Бетельгейзе из созвездия Ориона».

В период после гибели Лемурии и началом развития цивилизации Атлантиды

Орионцы и Драконовы имели флотилии космических кораблей, вращающихся

вокруг Земли. Корабли находились в основном в четвёртой плотности. Две

группы инопланетян заключили соглашение, основанное на торговле

технологиями, вместо продолжения зашедшей в тупик враждебности.

Основатели Земли сообщают: «Одной из развитых ими технологий был

электромагнитный луч высокой интенсивности, способный разрушать эфирные

поля вокруг Земли. В целях предотвращения прихода на Землю своих врагов,

они создали силовое поле с использованием этой технологии. Оно не

только завело в тупик прибывающие инопланетные группы, но и создало

искажения в окружающих Землю полях Акаши (Поля Акаши – это

энергетическая библиотека Земли, фиксирующая все явления и события,

происходящие на нашей планете, примеч. автора). Хотя основная библиотека

не находится во времени и в пространстве, это силовое поле повредило

Акаши». Поэтому извлечение информации из Акаши в тот период времени было

трудным.

Основатели Земли продолжают: «Следующий важный фактор, который следует

рассмотреть, и о котором не написано в ваших книгах, — карантин,

вступивший в действие после разрушения Лемурии. Из-за того, что

вибрационный уровень людей так значительно упал, Земля больше не

считалась безопасным и желанным местом, где можно было жить мирным

любящим группам. Чтобы помешать Орионцам и Драконовым разрушить

астральные и эфирные цивилизации на соседних мирах, и чтобы дела

ограничились Землёй, Плеядианцы седьмой плотности установили

(экранирующее) силовое поле. Эта завеса не поднималась вплоть до

приблизительно 1987 года. Это время известно как Гармоническая

Конвергенция». (см. предыдущие книги, примеч. автора).

Однако, не смотря на все сложности отдельные группы «Плеядианцев

усмотрели возможность вновь обосноваться на Земле,и, не смотря на

карантин, они прибыли на Землю. Также на Землю прибыли Советы Ригеля и

Бетельгейзе из созвездия Ориона, они обнаружили атмосферу Земли почти

идеальрой для размножения. Теперь ДНК выживших была преимущественно

Орионской, с примесью энергий Сириан, Андромедян и Драконовых. Когда

начала появляться новая цивилизация, Плеядианская,Орионская и Драконова

ДНК начала мутировать, и новые существа в своей эволюции стали более

учёными и разумными. Так начался первый период Атлантиды. У людей всё

ещё был рептилоидный мозг, но кора головного мозга также содержала

элементы более высоких Плеядианских качеств и понимания».

Атлантида представляла собой континент-остров. Территория этого

континета занимала значительную часть Атлантического океана

ориентировочно от современного побережья Центральной Америки до берегов

Пиринейского полуострова и Африки.

Основатели Земли сообщают: «Начала развиваться цивилизация, очень

напоминающая современную, со всеми видами технологических достижений.

Более высокий ум Плеядианцев в сочетании со страстью Орионцев и

состязательностью Драконовых вылился в структурированный мир машин и

великолепной архитектуры».

«Советы Ригеля, отступившие во время нестабильности Земли, вновь

проявили интерес к происходящему. В дополнение к большому количеству их

душ, воплотившихся в человеческой форме, они продолжали держать

космический корабль над континентом Атлантов. Очевидно, карантин не

действовал, и вновь Земля стала магнитом для всех видов привлекательных и

непривлекательных личностей.

Первый период Атлантиды частично приостановился в конце великого цикла,

приблизительно в 50000 году до новой эры. Однако цивилизация была

восстановлена, и начался последний период Атлантиды. В некоторых ваших

ченеллинговых записях содержится кажущаяся иллюзорной информация об

Атлантиде, включая работы Алисы Бейли и Эдгара Кейси. Мы не дублируем

эту информацию. Однако заметим, что падение второй Атлантиды произошло

около 23000 года до новой эры, благодаря неправильному использованию

систем выработки кристаллической энергии.

Примерно за 2000 лет до конца Атлантиды были разработаны

радиоэлектронные приборы, использующие кристаллы кварца. Они могли

вырабатывать всю энергию, необходимую буквально для каждой отрасли их

цивилизации. Эта энергия была настолько мощной, что прельстила

непривлекательные аспекты общества. Несколько учёных Атлантиды имели

дело с группами Орионцев, находящихся на орбите Земли, торгующих

технологией в попытках обретения превосходства. Именно это происходит

сейчас между определёнными группировками Земли и «Серыми».

Основатели Земли сообщают: «Ориентированные на Орион мятежники искали

всё большего и большего могущества от вырабатывающих энергию кристаллов,

они начали искать пути использования кристаллов в качестве оружия. Им

так и не представилась возможность развязать войну, ибо один из особенно

мощных кристаллических генераторов взорвался, в результате континент

был затоплен водой как и большинство его обитателей. Спаслась только

крошечная горстка людей, поднявшихся на воздушных кораблях, и ещё

меньшее число людей, вышедших на кораблях в море. Свыше 90 процентов

пытавшихся спастись морем утонули в сильных цунами. Те, кто поднялся в

воздух, перелетели туда, где сейчас находятся Центральная и Южная

Америка и Египет».

Основатели Земли сообщают: «Если бы Атланты были сбалансированы в

эмоциональных и метальных телах, они бы увидели, что происходит, и

предприняли бы шаги, чтобы это предотвратить. Мы видим, как похожий

сценарий разворачивается сейчас в вашем мире. Скажем, вы очень близки к

тому, где были в период разрушения Атлантиды. Однако есть два важных

отличия. Сейчас Божественное Руководство позволяет большому числу душ

пробудиться до более высоких состояний сознания, и существует много

благожелательных групп инопланетян, пристально наблюдающих за

состоянием дел в вашем мире, готовых немедленно вмешаться, чтобы

предотвратить мировую ядерную войну. Более того, эти группы обладают

сложными технологиями, способными обнаружить экзотическое и необычное

оружие ещё до того, как оно испытывается».

После гибели Атлантиды инопланетное вмешательство не прекращалось и

наступил следующий этап в развитии человеческой цивилизации.

Основатели Земли сообщают, что Группа Плеядианцев седьмой плотности,

назначенная восстановить шаблон человеческой ДНК «воспользовалась

преимуществом того факта, что несколько выживших Атлантов оказались

относительно чистыми сердцем и умом. Высадившиеся на территории

нынешнего Египта, они были первыми, кого посетил Плеядианский совет.

Группу Плеядианцев возглавлял учитель, позже названный Тотом». «Тот был

существом, сияющим голубовато-белым светом, гуманоидом, своим цветом и

энергией похожим на нас в высших сферах. Он мог понижать свои вибрации

достаточно для того, чтобы напрямую общаться с Атлантами и их потомками и

учить их путям истины, сотрудничества, гармонии и высшей математики.

Как подтвердят многие ченнелинговые послания, Тот был инженером Великой

Пирамиды. Это сооружение служило нескольким целям, но его изначальной

функцией были камера вознесения и контроль над системой магнитной

решётки Земли. Как правильно указывают ваши «египтологи», пирамида была

выровнена с Минтакой, центральной звездой Пояса Ориона. Минтака стала

центральным местонахожденим просветлённого правительства Ориона,

воцарившимся после окончания войн между Ригелем и Бетельгейзе, около

100000 лет назад. Также, Минтака обладала географической и

геологической значимостью – указывала на центральную осевую точку

прецессии великих циклов Земли, длящихся каждые 25920 лет. Система

магнитной решётки Земли соотносилась с точкой в Гизе, бывшим её центром,

и именно из него под разными священными углами исходили линии леи и

вихри (см. предыдущие книги примеч. автора). Во времени расцвета, у

Марсиан тоже была подобная система решётки, созданная на Марсе на тех же

широте и долготе, и тоже созданная Плеядианцами седьмой плотности. Но,

увы, она так и не достигла своего потенциала как Портала вознесения,

из-за вмешательства группировок с Ориона и Дракона.

Другой стратегической целью Великой Пирамиды было служить входным

Порталом для группы Плеядианцев, для того, чтобы чистота и вид

изначального шаблона ДНК получили бы возможность восстановления на

Земле.

В работе с Атлантами Тот и его группа добились значительной степени

успеха. На берегах Нила они строили храмы посвящения и духовной

эволюции. Из нескольких тысяч Атлантов, сделавших эту территорию своим

домом, значительный процент принимал участие в деятельности по

вознесению и посвящениям в Великой Пирамиде».

В Великой Пирамиде существует целая система камер и коридоров, которая

использовалась Плеядианцами для подготовки и проведения посвящений. По

существу эти посвящения являлись подготовкой душ четвёртой плотности

для перехода в пятую плотность. Этот процесс очень наглядно представлен

в книге Друнвало Мельхисидека «Древняя тайна цветка жизни» Том 2 и

называется этот процесс вознесением.

В настоящее время происходит нечто подобное, но уже в масштабе всей

планеты Земля и человечества в целом (см. предыдущие книги, примечание

автора).

Основатели Земли сообщают, что в тот период времени под плато Гиза

существовали (да и сейчас существуют) подземные камеры, которые были

заселены теми, кто бежал под землю в период предыдущих конфликтов на

Земле. «Вместе с этими подземными группами Плеядианцы создали Зал

Хроник, находящийся на глубине нескольких тысяч метров под Великой

Пирамидой». Это своего рода Портал входа в наше измерение.

Чтобы пометить вход в Портал, другая группа атлантов-египтян позднее возвела Сфинкса.

Основатели Земли сообщают: «Пирамида была завершена приблизительно в

10500 году до новой эры. И только в последние 20 лет учёные вашего мира

правильно датировали Великую Пирамиду».

«Древний Египет процветал вплоть до 7500 года до новой эры. Вто время на

сцене появились Сириане седьмой плотности из звёздной системы Сириуса Б

и начали мешать работе Тота и его группы. Все Христианские, Иудейские и

Греческие легенды и мифы описывают Сириан.

Хотя эти инопланетные группировки обладали огромной технологической и

психической мощью, они не удовлетворительно решили свои проблемы с эго,

и, в результате, были ослеплены поклонением и восхвалением их

подопечных. Иными словами, цитируя популярное выражение, они стали

«гуру». Сначала всё было неуловимо. Они демонстрировали свои чудесные

способности тем, кто не обладал духовным пониманием видеть сквозь

загадку. Поскольку они смешивались и скрещивались, ДНК потомков

становилась всё более и более загрязнённой их качеством эгоистичного

мессианства. Школы мистерий начали переходить в подчинение и посвящение

Сирианских богов».

Необходимо отметить, что в то время Сириане могли жить в условиях

земного климата и физически взаимодействовать с людьми. Иногда

сирианские гуру в целях управления человеческой цивилизацией становились

фараонами. Например, фараон Эхнатон, который запретил египтянам

поклоняться многим богам и ввёл религию одного единого Бога – Солнце.

Это очень не понравилось жрецам, у которых практически была отобрана

власть. В результате Эхнатон и вся его семья были уничтожены жрецами.

Подтверждение того, что семья Эхнатона была инопланетной приводится в

книге Друнвало Мельхисидека «Древняя тайна цветка жизни», где показаны

фотографии древних скульптур Эхнатона, его жены царицы Нефертити и их

дочерей. Эти скульптуры находятся в египетском Музее в Каире. Поражает

внешний облик этих существ (форма головы, фигуры, ушей и т.д.) На фото

показаны царица Нефертити, её дочери и черепа Сириан.





Нефертити и её дочери







Черепа Сириан



Вот что сообщают Основатели Земли о библейских учениях, которые для

некоторых являются абсолютной истиной: «В Ветхом Завете христианской

Библии вы можете прочитать истории, описывающие геноцид, пытки, войну,

контроль и манипулирование, происходящие в результате коррупции Иеговы.

Бог Ветхого Завета был Сирианином седьмой плотности. Тем, кто знаком с

учениями Иеговы, но не согласен принять допущение, что он был

эгоистичным Сирианином, следует рассмотреть результат присутствия Иеговы

на Земле».

«Ветхий Завет – одна из самых когда-либо написанных кровавых

и искажённых книг. Разве высоко развитое просветлённое существо будет

настраивать одну расу против другой? Разве оно будет требовать слепого

повиновения своим принципам? Разве оно превозносит одних над другими?

Во Вселенной Бога не существует ни «элиты», ни «избранных». Каждый

избран и сотворён в чистой любви и чистоте. Каждый обладает одинаковой

ценностью в глазах бога, и эта ценность бесконечна.

Изучающим Библию

учёным, Иудейским и Христианским церковникам вашего мира следует

обратиться к основам и исследовать результаты древних учений.

Способствуют ли они миру и развитию осознания, или проповедуют

разделение и конфликт? Мы, Основатели, проповедуем редко, но это

положение слишком важно, чтобы пройти мимо».

eduardsamoilov