Призрак из туалета

История, случившаяся с неким Виктором Скороваровым летом 1975 года, явно выделяется своей необычностью и оригинальностью на фоне привычных рассказов о встречах с привидениями и полтергейстом.

В то лето Виктор Скороваров проводил свой очередной отпуск на Черноморском побережье — в Геленджике. Он жил в сарайчике, предоставленном ему одним местным жителем. В некотором отдалении от сарайчика виднелся в кустах туалет, деревянная будка с дверью, запирающейся изнутри на крючок.

Однажды вечером Виктор направился к этой будке по причине простой и вполне естественной. Когда он подошел к туалету, то услышал голос, раздавшийся из него. Голос оказался женским и крайне писклявым. Он произнес:

— Молодой человек, одну минуточку!

Скороваров понял, что женщина, находившаяся в тот момент в туалете, услышала его шаги или же увидела его сквозь щели в дощатых стенках будки. И вот просит «молодого человека» подождать, постоять в сторонке, покуда она сделает там свое дело и выйдет из будки вон. Виктор ничего не имел против. Он остановился в нескольких шагах от дощатого сооружения и закурил.

Минута за минутой и вот сигарета уже догорела до фильтра. Скороваров, которому к тому времени стало уже почти невтерпеж, сказал громко:

— Эй! Скоро вы там?

— Одну минуточку! — снова послышался из туалета писклявый голосок.

В это время за спиной у Виктора раздались шаги. Он оглянулся и увидел, что к деревянной будке скорым шагом направляется другой отдыхающий, тоже мужчина, на ходу расстегивающий пояс на брюках. Виктор встретил его останавливающим жестом руки.

— В сортире — дама, — коротко пояснил он.

— А у меня — понос, — буркнул отдыхающий, обходя Виктора и протягивая руку к двери будки. От стукнул кулаком в нее, подергал за прикрытую створку.

Дверь, как тут же выяснилось, оказалась запертой изнутри на крючок.

— Одну минуточку! — опять пропел из-за нее высокий женский дискант.

— Извините, пожалуйста, но у меня — сильное расстройство желудка, — проговорил скучным голосом отдыхающий, тоскливо переминаясь с ноги на ногу перед закрытой дверью.

А в ответ снова:

— Одну минуточку!

Прошла минута. Две минуты. Три.

— Да что же это за безобразие такое! — вскричал отдыхающий, страдающий расстройством желудка, и, уже не владея собой, с перекошенным лицом и приспущенными штанами рванул дверь на себя.

Дверь легко распахнулась, словно тот, кто находился в будке, скинул секундой ранее крючок с запорной петли на ней.

Далее окончание этой истории уже от лица самого Виктора:

— Перед нами открылась банальнейшая картина — пустой толчок, сколоченный из досок, с дыркой в нем. Из двери сортира ударил в лицо всем знакомый запашок. Но в будке никого не было! Мужчина, у которого понос, коршуном кинулся на толчок. А я обошел будку сзади и тщательно прощупал все доски на ее тыльной стороне. Доски были крепко прибиты гвоздями. Таким образом, дамочка с писклявым голосом вовсе не могла ретироваться из туалета сквозь его заднюю стенку, как я первоначально предположил.

Когда мужчина, у которого понос, облегчил свой желудок, мы с ним, зажигая спички, внимательно осмотрели в сортире то, что находилось там под дыркой в толчке. Может быть, подумал я, женщина каким-то немыслимым образом провалилась сквозь ту дырку в выгребную яму? Но под дыркой мы не обнаружили в яме ничего, кроме человеческого дерьма и использованных бумажек. Дерьмо лежало ровным слоем. На нем не было заметно никаких следов, разводов, которые бы обязательно оставило тело человека, провались оно в выгребную яму.