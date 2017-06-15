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Найден главный переносчик коронавирусов

15.06.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Найден главный переносчик коронавирусов

Чтобы найти наиболее опасное с точки зрения распространения коронавирусов животное, американские биологи изучили обитающие на территории 20 стран организмы. Представители семейства коронавирусов вызывают серьезные заболевания у людей и животных.
Исследование проводилось на трех континентах в течение пяти лет. В центре внимания ученых находились коронавирусы – семейство, вызывающее, например, тяжелый острый и ближневосточный респираторные синдромы. Авторы исследования изучили более 19 тысяч образцов, взятых у летучих мышей, грызунов, приматов и людей в областях, где наиболее вероятна передача вируса от животных людям. В их число вошли, например, районы вырубки лесов и экотуризма.
В результате ученые опознали 100 различных коронавирусов и обнаружили, что более 98% животных, переносящих вирусы, – летучие мыши (282 вида из 12 семейств). Экстраполировав результаты исследования на все 1200 видов летучих мышей, ученые получили 3200 коронавирусов, большинство их которых, по мнению ученых, еще предстоит обнаружить и описать.
«Это исследование заполняет огромный пробел в наших знаниях о разнообразии коронавирусов у животных. Нанесение на карту географического и генетического разнообразия вирусов – это важнейший первый шаг к тому, чтобы понять и предупредить превращение вируса в угрозу для людей», – рассказал первый автор статьи, профессор эпидемиологии Колумбийского университета Саймон Энтони.

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