-
Научные мифы, в которые до сих пор все верят
15.06.2017 Что от нас скрывали
-
Наука — это, как правило, процесс развенчания мифов. Земля не плоская. Земля не центр Вселенной. И все-таки она вертится, упорно считал Галилей. Любой научный процесс заключает в себе поиск истины. Увы, но каким бы грамотным ни было население отдельно взятой страны, научные мифы, как детские поговорки, упорно держатся на плаву. Более того, эти мифы так долго витают вокруг, что их начинают считать общепризнанной истиной. Исследование 2015 года показало, что 82% взрослых людей заблуждается хотя бы в одном из нижеперечисленных вопросов.
В следующий раз, когда вы услышите, как кто-то называет Эверест самой высокой горой в мире или говорит, что Великую Китайскую стену можно разглядеть из космоса, не стесняйтесь отстаивать свою, противоположную точку зрения. Итак, поехали.
Эверест — самая высокая гора в мире
Покорить 8848 метров этого невероятного выступа на лице Земли — одно из величайших достижений в жизни некоторых людей, но называть этот пик самой высокой горой в мире было бы неправильно. Это звание принадлежит Мауна-Кеа, вулканическому пику на Гавайях с саммитом на высоте 4205 метров.
Но погодите, скажете вы, это же намного меньше, чем высота Эвереста. На самом деле, это число указывает лишь высоту над уровнем моря — большая часть этого пика уходит на дно Тихого океана. Вместе с ней высота горы достигает 10 000 метров, что делает ее самой высокой горой на планете. Технически, Эверест — высочайшая гора над уровнем моря, но уж точно не самая высокая гора на Земле.
Великую Китайскую стену видно из космоса
Эта рукотворная структура впечатляюще массивна, без сомнения, но достаточно ли она большая, чтобы ее можно было увидеть из космоса? Этим вопросом задаются только на Земле: множество астронавтов подтвердили, что из космоса ее не разглядеть невооруженным глазом, ну и, конечно, не с поверхности Луны.
Этот миф ворвался в популярную культуру в 18 веке — еще до того, как люди отправились в космос на самом деле — но вычисления показали, что пытаться разглядеть стену с Луны — это как пытаться разглядеть человеческий волос с трех километров. Будучи свыше 20 000 километров длиной, Великая Китайская стена в ширину всего шесть метров, то есть слишком тонкая. Астронавты, которые говорили, что видели стену из космоса, просто спутали этот объект с рекой, в частности, с Великим каналом Китая.
Красный цвет бесит быков
Мы все видели, как быки несутся на кого-то, размахивающего красной тряпкой перед их мордами. Также приобрело популярность выражение «как бык при виде красной тряпки», описывающее чей-то гнев. Справедливости ради, быки не различают цвета. Животное злит не цвет, а размашистые движения этого материала. «Разрушители мифов» поставили перед быком три чучела с тряпками разных цветов. И доказали, что бык устремляется к тряпке, которая движется, вне зависимости от цвета.
Хамелеоны могут принимать любой цвет
Примерно 69% взрослых людей верят в это, но несмотря на то, что мы знаем с детства, хамелеон не может принять окрас шотландской клетки или сымитировать рисунок на обоях. Хамелеон обладает чрезвычайно способностью менять цвет, но этот цвет по большей части зависит от настроения ящерки, изменения температуры тела или с целью общения, а не от окружения.
К примеру, они способны стать ослепительно белыми при прямых солнечных лучах, чтобы отражать тепло, или же стать темными в прохладное время, чтобы поглощать свет, а цветными узорами самец может украсить себя, сигнализируя о готовности к спариванию. Вам стоит также знать, что внешний слой кожи хамелеона прозрачен: они меняют цвет с помощью слоев клеток-хроматофор, которые содержат различный пигмент, который и образует внушительную палитру.
Молния никогда не ударит дважды в одно место
Ох, ударит, и еще как. Деревья и высотные здания часто получают удары молний, которые не особо заморачиваются о том, куда бить. На самом деле, Национальная метеорологическая служба США свидетельствует о том, что в Эмпайр Стейт Билдинг молния бьет 25 раз в год. Однажды во время одной грозы она получила восемь ударов молний за полчаса.
Конечно, основная цель этой идиомы заключается в том, чтобы поощрять людей пытаться делать что-то больше одного раза — сарафанное радио говорит о том, что плохой опыт вряд ли повторится. Но это абсурдно в некоторой степени. Рой Салливан вошел в Книгу рекордов Гиннесса человеком, которого ударило молнией семь раз в разных местах, а Цутому Ямагучи вообще попал под две из двух ядерных бомбардировок, направленных на уничтожение людей, в истории человечества — в Нагасаки и в Хиросиме.
Мозги людей делятся на правшей и левшей
Вы наверняка слышали о том, что люди склонны к художеству и плохо разбираются в математике, потому что у них главенствует левое или правое полушарие, но насколько это отвечает истине? Простите, но больше вам нельзя винить одно из своих полушарий мозга в вашей неспособности вычислять квадратные корни в уме.
Расхожее мнение сложилось таким: у творческих людей доминирует правое полушарие, а у более расчетливых и прагматичных — левое. Это отличный способ классифицировать черты личности, но исследования не выявили признаков того, что у индивидов левые или правые полушария мозга отвечают за эти черты.
Университет штат Юта провел двухлетнее исследование при участии более 1000 человек, за мозгами которых наблюдали по мере того, как те выполняли различные задачи. Хотя ученые выяснили, что левые и правые части мозга несут ответственность за различные функции (язык — левая, внимание — правая), ни одна из них не превосходит другую. То есть правда в том, что обе половинки мозга одинаково активны.
У нас есть только пять органов чувств
Зрение, обоняние, вкус, слух и осязание. Эти чувства расставил по категориям еще сам Аристотель и считал, что это все. Но он ошибался. Хотя многие считают это нашим ультимативным набором чувств, правда в том, что у нас их намного больше, не меньше двадцати. Основной пятеркой мы пользуемся ежедневно, но вы даже не подозреваете, насколько глубока ваша восприимчивость.
К примеру, у нас есть способность чувствовать температуру, способность балансировать во время катания на лыжах — к чему это отнести? А голод, жажду, ориентацию во время движения или ощущение пространства?
Без этих чувств мы были бы довольно примитивны — поэтому сказать, что у нас есть всего пять чувств, было бы ненаучно. Каждое чувство можно разбить на меньшие категории. К примеру, есть ноцицепция (чувство боли), проприоцепция (знание ориентации своих конечностей) и восприятие времени. Мы реагируем на самые разные эффекты влияние на наше тело, наши мозги обладают широким набором рецепторов. Имейте это в виду.
В Средние века люди думали, что земля плоская
Один из распространенных мифов гласит, что в Средние века люди думали, что земля плоская. Считается, что Христофор Колумб отплывал к ужасу своих современников, которые считали, что уплыть за горизонт — значит упасть с края Земли, но это не так. Люди поняли, что наша планета сферической формы за сотни лет до путешествия Колумба. Древние греки принимали это как факт, христианская церковь тоже, об этом говорила «География» Птолемея во 2 веке.
Откуда же взялся этот миф? Широко распространено мнение, что в 18 и 19 веках этот миф получил широкое распространение в рамках споров между религией и наукой. Антирелигиозные писатели использовали этот миф для нападок на религию, утверждая, что церковь провозглашала землю плоской, когда на самом деле правда была за наукой. Биография Колумба, написанная Вашингтоном Ирвингом, дала ложную точку зрения о том, как выдающиеся члены комитета, обсуждающие предложение Колумба, сомневались в его утверждениях о сферической Земле. С тех пор популярная культура распространила удобное мнение о том, что средневековые люди невежественно считали плоским наш округлый мир.
Мы используем свой мозг только на 10%
Нам бы хотелось думать, что мозг работает лишь на 10%, а остальная его часть ожидает заполнения, подобно жесткому диску. К сожалению, это не так, и этот миф был развеян наукой. Голливудские фильмы вроде «Люси» никак не помогают развеять этот миф, изображая мир, в котором разблокирование оставшихся 90% нашего мозга помогает учить языки в секунды или становиться моментальными экспертами в чем угодно, от боевых искусств до механики. Но это второсортная фантастика (поскольку не опирается на научные данные). Мы используем наш мозг на все сто, постоянно.
В любой момент времени мы обрабатываем так много информации, что нейроны и синапсы зажигаются по всему мозгу почти бесконечно. Любая функция или задача, которую мы постоянно выполняем, стимулирует различные части головного мозга; МРТ-сканирование, проведенное неврологами, подтвердило, что этот наш важнейший орган работает полноценно даже при выполнении самых тривиальных задач.
Не стоит забывать также про травмы мозга. Даже небольшой удар по голове может привести к серьезному повреждению мозга. Если бы 90% нашего мозга пребывало в спячке, мы могли бы полностью отрезать нашу «нерабочую» часть и жить дальше. Но мозг более гибкий и цельный орган, поэтому так не получится, и вы это знаете.
Наконец, последним контраргументом против мифа выступает эволюция. Природа такова, что эффективная система, обладающая гигантским избыточным количеством серого вещества, которое занимает лишнее место в наших черепах, давно бы сделала для себя выводы. Мозг потребляет массу энергии (порядка 20% от всей нашей энергии), поэтому сливать столько полезного питания впустую не имело бы никакого биологического смысла.
Существует мнение, что этот миф про 10% родился из предисловия к книге Дейла Карнеги «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей». Журналист Лоуэлл Томас написал о гарвардских психологах, которые во время изучения ребенка-гения в 1890 году пришли к выводу, что мозг должен обладать незадействованными резервами: «Профессор Уильям Джеймс из Гарварда говорил, что среднестатистический человек использует лишь десять процентов своих умственных способностей». Тем не менее очевидно, что Джеймс имел в виду десять процентов «умственной энергии».
Миф продолжал развиваться в качестве романтической идеи о человеческом потенциале и того, чего мы могли бы достичь, если бы раскрыли его возможности. Также эта идея отлично вписалась в книги и фильмы.
Акулы не болеют раком
Возможно, вы слышали этот не очень популярный, но устойчивый миф, который родители сообщают своим детям при посещении аквариума. К сожалению для наших братьев рыбных, у них нет иммунитета к этому заболеванию — и они болеют раком. Еще печальнее то, что многие люди попались на этот крючок и начали убивать акул в «медицинских» целях ради изучения и извлечения «лечебных» экстрактов.
Заблуждение уходит корнями в 70-е годы прошлого века, когда ученые Медицинской школы Университета Джона Хопкинса обнаружили, что хрящевая ткань останавливает рост новых кровеносных сосудов в ткани — а это ключевая характеристика злокачественных опухолей. Поскольку скелеты акул состоят почти полностью из хрящей, неудивительно, что внимание ученых оказалось приковано к акулам. Ученые также обнаружили, что акулы обладают пониженными шансами на развитие этой болезни и начали подвергать их воздействию высоких уровней канцерогенов, что, впрочем, не дало никаких результатов.
Катастрофа началась, когда доктор Уильям Лейн привлек внимание СМИ своей книгой «Акулы не болеют раком». После сомнительных клинических испытаний он заявил о замечательных результатах исследования акульих хрящей. Особо не заморачиваясь, Лейн открыл свой бизнес и начал продавать таблетки на основе акульих хрящей как альтернативное средство от рака. FDA провела клинические испытания таблеток и выяснила, что те не оказывают вообще никакого эффекта. Дальнейшие исследования разбили теорию в пух и прах, а в 2004 году ученые Гавайского университета обнаружили множество опухолей у самых разных акул, скатов и их сородичей, а также опухоли в самих хрящах.
Год жизни собаки равен семи годам жизни человека
Многие из вас до сих пор считали, что один год жизни человека равен семи годам жизни пса. 50% взрослых людей верят в этот миф, который не имеет ничего общего с наукой. Эквивалент возраста собаки зависит от ее размера и породы, а также меняется в зависимости от ее этапа жизни.
Вернемся в 1268 год, чтобы найти источник мифа, который начинался с приравниванию возраста собаки к человеку в соотношении 9 к 1. Мол, люди жили до 80 лет, тогда как собаки жили до 9 — хотя нам придется постараться, чтобы найти 80-летних людей, живущих и умерших в те времена. Столетиями спустя, ученые уточнили среднее ожидание жизни человека и собаки до 70 и 10 лет, соответственно — отсюда родилось правило семи лет.
На этом логика заканчивается. Поскольку собаки могут размножаться уже в возрасте одного года, правило 7:1 означало бы, что люди начинают размножаться в возрасте 7 лет и живут до 150. Миф явно не соответствует реальности. Дальнейшие исследования показали, что собаки созревают в 15-20 раз быстрее в первый год, а крупные собаки стареют быстрее, чем мелкие в последующие годы.
Как же рассчитать эквивалент возраста своей собаки по отношению к человеку? График ниже поможет вам.
Ось y: эквивалент человеческого возраста
Ось x: возраст собаки
Расшифровка: нормальный вес для взрослого пса (в фунтах и кг) :
Поделиться в соц. сетях
Свежие комментарии