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Как погибает Земля

15.06.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Как погибает Земля

С момента начала индустриальной революции люди оказали огромное влияние на Землю, которое со временем только ускоряется. Оно кажется незаметным, но если посмотреть на эту коллекцию снимков, отлично видно, как человек меняет планету. 
Некоторые фотографии были сделаны с интервалом в полвека, другие — с промежутком 10–15 лет.
Фотографии от 1940-х до 2000-х годов показывают, как сильно изменение климата отразилось на ледниках Земли. Вот фотографии ледника Мьюир на Аляске в августе 1941 года (слева) и в августе 2004 года (справа).
Как погибает Земля
А это снег, который оставался на горе Маттерхорн в Швейцарии в августе 1960 года. Для сравнения — то же место в августе 2005 года.
Как погибает Земля
С 1970-х годов НАСА начало использовать спутниковые снимки, чтобы документировать вырубку лесов в некоторых национальных парках мира. Вот, например, Национальный парк Маунт-Элгон в Уганде в 1973 году и в 2005 году.
Как погибает Земля
Вырубка леса в Сальте (Аргентина) очевидна на этой паре фотографий от 1972 и 2009 годов.
Как погибает Земля
Сильно пострадал от рук лесорубов лес Мау в Кении. Разница заметна на снимках, сделанных в 1973 году и в декабре 2009 года.
Как погибает Земля
Похожая история произошла в кенийском Национальном парке Накуру-Лейк. Фотографии были сняты в 1973 и 2000 годах.
Как погибает Земля
Вырубка также не прошла бесследно для Южноамериканского атлантического леса в Парагвае. Вот как он выглядел в 1973 и 2008 годах.
Как погибает Земля
Это Рондония в Бразилии, где вырубили множество деревьев в период с 1975 по 2009 годы.
Как погибает Земля
И то же самое случилось с лесом Бабан-Рафи в Нигере с 1976 до 2007 годы.
Как погибает Земля
Эти снимки показывают, как обеднел лес Маунт-Кения в Кении с 1976 по 2007 годы.
Как погибает Земля
Изменение климата начало влиять на ледники в 1970-х годах. Вот фотографии ледника Кори-Калис в Перу в 1978 и в 2011 годах.
Как погибает Земля
Эти кадры документируют тающий лед в Эквадоре с марта 1986 года по февраль 2007 года.
Как погибает Земля
С 1980-х годов НАСА также фиксировало пересыхание озер по всему земному шару. Это фото национального парка Большие песчаные дюны в Колорадо в 1987 году. Справа — этот же парк в 2011 году.
Как погибает Земля
Аральское море в Центральной Азии значительно сократилось с 2000 по 2014 годы.
Как погибает Земля
И то же самое произошло с водохранилищем Элефант-Бьютт в Нью-Мексико. Сравните его состояние в 1994 году с 2013 годом.
Как погибает Земля
Реки сокращаются в Аризоне и Юте. Эти изображения сравнивают речную систему штатов в марте 1999 года и в мае 2014 года.
Как погибает Земля
Озеро Мар-Чикита в Аргентине значительно уменьшилось с 1998 по 2011 годы.
Как погибает Земля
И вырубка продолжает брать свое, как показывают эти два снимка леса Мабира в Уганде в 2001 году и 5 лет спустя.
Как погибает Земля
Засухи сильно повлияли на США за последние несколько лет тоже. Вот три снимка пересыхающей воды в Канзасе — в 2010, 2011 и 2012 годах.
Как погибает Земля
Исчезающее озеро Урмия в Иране — снято в июле 2000 года и июле 2013 года.
Как погибает Земля

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