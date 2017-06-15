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В Антарктиде нашли акварельный рисунок, которому 118 лет
15.06.2017 Что от нас скрывали
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Специалисты из организации New Zealand Antarctic Heritage Trust обнаружили в Антарктиде хорошо сохранившийся акварельный рисунок художника Эдварда Уилсона, участвовавшего в экспедиции к Южному полюсу в 1912 году. Рисунок был найден среди экскрементов пингвинов в хижине на мысе Адэр.
Эдвард Уилсон погиб вместе с Робертом Скотом и тремя другими путешественниками во время возвращения с Южного полюса.
Рисунок находился в папке у кровати. Он был озаглавлен «1899 Tree Creeper» («1899 пищуха»). Открытие было сделано в сентябре 2016 года, однако о находке ученые сообщили только сейчас.
Хижины на мысе Адэр были построены норвежцем Карстеном Борхгревинком в 1899 году. Экспедиция Скотта использовала их в 1911 году.
Обычно акварели со временем выцветают, однако найденный рисунок хорошо сохранился, поскольку находился в темноте между другими листами бумаги при низкой температуре.
Почему этот рисунок взял с собой художник, пока остается загадкой. По мнению исследователей, Уилсон создал его, когда восстанавливался после заболевания туберкулезом, находясь в Европе. :
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