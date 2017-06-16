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Луна это подарок инопланетян

16.06.2017 Гипотезы   Нет комментариев

Луна это подарок инопланетян

Российский астроном Владимир Коваль еще в 1981 году не сомневался, что представители высокоразвитой цивилизации посещали Солнечную систему. И оставили о себе память. Точнее — памятник. Это… Луна.

Известно ведь, что у Земли когда-то не было спутника. Считается, что он появился из-за столкновения нашей планеты с другим небесным телом размером с Марс. Коваль же полагает, что Луну доставили к Земле пришельцы-астроинженеры примерно 2 — 3 миллиарда лет назад. И разместили так, чтобы земляне догадались о ее происхождении.

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Диаметр Луны таков, что ее диск полностью и очень точно прикрывает Солнце во время затмений. Луна строго периодически меняет фазы — работает космическим хронометром. Наблюдение за ним позволило создать первые календари.

Луна — огромна. Тело такого размера не могло само по себе появиться у сравнительно небольшой внутренней планеты. У Меркурия и Венеры вообще нет спутников, у Марса они крошечные, а диаметр Луны — четверть земного. По сути, система Земля — Луна — это двойная планета.

По гипотезе Владимира Коваля, пришельцы-астроинженеры не везли Луну с собой «из дома». Ее подобрали в Солнечной системе. Раньше она была планетой. И для нее есть место — между Марсом и Юпитером, где сейчас располагается пояс астероидов. Из астрономических расчетов следует, что планеты там как раз и не хватает.

Есть версия, что между Марсом и Юпитером прежде находилась планета Фаэтон, которая взорвалась. Однако массы астероидов — предположительно ее осколков — не хватит на то, чтобы сформировать планету размером с Луну.

— Фаэтон был, но не взорвался, — считает Владимир Коваль, — его переместили к Земле. Луна — это Фаэтон.

Земля демонстрировала потенциальные возможности для зарождения жизни. Пришельцы заметили это, а то и сами ее организовали — и «подогнали» Луну. От нее на нашей планете начались приливы и отливы, образовались вулканы, которые, как полагают, поспособствовали развитию жизни.

Вывод: Луна не только яркое свидетельство того, что человечество — явление не уникальное. Возможно, она еще и часть эксперимента по распространению жизни во Вселенной. Но почему экспериментаторы не прилетают взглянуть на результат. Может, не время еще?

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Метки:  инопланетян, подарок

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