В Европе готовят зонд для поиска жизни на спутниках Юпитера

В ближайшие дни компания Airbus Defence and Space приступит к

строительству космического аппарата JUICE, которому предстоит ответить

на вопрос — есть ли жизнь на спутниках Юпитера.

Как пишет The

Independent, зонд отправится к Юпитеру в 2022 году и к 2030 году

достигнет планеты. JUICE предстоит исследовать систему Юпитера, в

частности его луны — Европу, Ганимед и Каллисто. Аппарат будет изучать

возможность формирования жизни на этих небесных телах.

«JUICE в

течение трёх с половиной лет будет летать вокруг гигантской планеты,

исследовать её турбулентную атмосферу, огромную магнитосферу, несколько

едва заметных колец. Он также изучит ледяные луны Ганимед, Европу и

Каллисто», — рассказал изданию официальный представитель ЕКА.

«Эти

три спутника, сравнимые по размерам с планетами, предположительно, под

своей ледяной поверхностью скрывают огромное количество жидкой воды. Они

должны дать нам ответ на вопрос о возможности формирования условий,

пригодных для развития жизни, в таких ледяных мирах», — добавили в

космическом агентстве.

Зонд JUICE — конкурент американского

плавучего планетохода для подлёдных исследований BRUIE, который

разрабатывается в NASA для поиска жизни на спутнике Юпитера Европе.

Airbus

Defence and Space была выбрана генеральным подрядчиком проекта по

строительству космического аппарата. По данным The Independent, сумма

контракта составила порядка €350,8 млрд. Отмечается, что основные работы

будут проводиться в подразделении Airbus в Тулузе, однако в создании

JUICE примут участие и другие исследовательские команды из 15 стран

Европы и США.

