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В Европе готовят зонд для поиска жизни на спутниках Юпитера
16.06.2017 Части света
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Европейское космическое агентство (ЕКА) выбрало генподрядчика, который
построит космический аппарат JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) для
миссии по поиску жизни на ледяных спутниках Юпитера. Созданием аппарата
займётся Airbus Defence and Space.
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В ближайшие дни компания Airbus Defence and Space приступит к
строительству космического аппарата JUICE, которому предстоит ответить
на вопрос — есть ли жизнь на спутниках Юпитера.
Как пишет The
Independent, зонд отправится к Юпитеру в 2022 году и к 2030 году
достигнет планеты. JUICE предстоит исследовать систему Юпитера, в
частности его луны — Европу, Ганимед и Каллисто. Аппарат будет изучать
возможность формирования жизни на этих небесных телах.
«JUICE в
течение трёх с половиной лет будет летать вокруг гигантской планеты,
исследовать её турбулентную атмосферу, огромную магнитосферу, несколько
едва заметных колец. Он также изучит ледяные луны Ганимед, Европу и
Каллисто», — рассказал изданию официальный представитель ЕКА.
«Эти
три спутника, сравнимые по размерам с планетами, предположительно, под
своей ледяной поверхностью скрывают огромное количество жидкой воды. Они
должны дать нам ответ на вопрос о возможности формирования условий,
пригодных для развития жизни, в таких ледяных мирах», — добавили в
космическом агентстве.
Зонд JUICE — конкурент американского
плавучего планетохода для подлёдных исследований BRUIE, который
разрабатывается в NASA для поиска жизни на спутнике Юпитера Европе.
Airbus
Defence and Space была выбрана генеральным подрядчиком проекта по
строительству космического аппарата. По данным The Independent, сумма
контракта составила порядка €350,8 млрд. Отмечается, что основные работы
будут проводиться в подразделении Airbus в Тулузе, однако в создании
JUICE примут участие и другие исследовательские команды из 15 стран
Европы и США.
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