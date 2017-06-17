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Под поверхностью Плутона может находиться океан

17.06.2017 Части света   Нет комментариев


Новые фотографии Плутона показали на брифинге НАСА. На этих снимках планета и её спутник Харон изображены в натуральных цветах. Учёные рассказали об открытиях, которые они совершили благодаря зонду «Новые горизонты».

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Во-первых, на планете выявили признаки недавней геологической активности, а именно движения ледников. Ученые также установили, что давление у поверхности Плутона в 100 тысяч раз меньше, чем на Земле.

Кроме того, на основе полученных данных исследователи сделали вывод — под поверхностью Плутона может находиться океан. Зонд запустили к Плутону в 2006 году. А 14 июля этого года аппарат достиг цели, пройдя на рекордно маленьком расстоянии от карликовой планеты — всего 12,5 тысяч километров.

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Метки:  находиться, Плутона, поверхностью

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