

Новые фотографии Плутона показали на брифинге НАСА. На этих снимках планета и её спутник Харон изображены в натуральных цветах. Учёные рассказали об открытиях, которые они совершили благодаря зонду «Новые горизонты».

Во-первых, на планете выявили признаки недавней геологической активности, а именно движения ледников. Ученые также установили, что давление у поверхности Плутона в 100 тысяч раз меньше, чем на Земле.

Кроме того, на основе полученных данных исследователи сделали вывод — под поверхностью Плутона может находиться океан. Зонд запустили к Плутону в 2006 году. А 14 июля этого года аппарат достиг цели, пройдя на рекордно маленьком расстоянии от карликовой планеты — всего 12,5 тысяч километров.