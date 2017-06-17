Астрономы наблюдают процесс формирования сразу нескольких планет в одной системе

В отличие от двух внешних, во внутреннем кольце наблюдается существенно повышенная концентрация трех изотопов моноксида углерода, что может говорить о том, что на самом деле планеты там нет. Однако что именно делает это кольцо более разряженным – пока остается неясным.

«Мы пока не понимаем, что создает это внутреннее, свободное от частиц пыли пространство. Что бы ни создавало эту структуру, оно притягивает к себе частицы пыли, но там по-прежнему остается очень много газа», — говорит астроном Андреа Изелла.





Художественное представление протопланетного диска вокруг звезды HD 163296

«В процентном соотношении материал, формирующий диск, разделен следующим образом: 1 процент приходится на космическую пыль, остальные 99 – это газ», — продолжает Изелла.

«Поэтому если вы видите пыль, то наверняка сложно определить – является ли кольцо следствием образования планеты. Вам нужно видеть, что происходит с газом. И в этом исследовании мы впервые смогли понаблюдать и за газом, и за пылью».

Так что же вызывает образование пустоты, если не планета? Несмотря на то, что существует несколько теорий, которые могут ответить на этот вопрос, исследователи решили получить доступ к Атакамской большой [антенной] решётке миллиметрового диапазона (ALMA) в Чили, чтобы продолжить свое наблюдение, результаты которого были недавно опубликованы в журнале Physical Review Letters. К счастью, обсерватория ALMA тоже выразила большой интерес в изучении протопланетных систем. Ведь новые знания помогут лучше разобраться в том, как формируются планеты, подобные нашей Земле.

«Это означает, что наша тема рассматривается астрономическим сообществом как одна из самых приоритетных», — говорит Изелла.

Следующим шагом для ученых будет изучение химического состава диска и колец, а также сравнение данных этого анализа с данными исследований 20 других звезд для сравнения. Результаты этой работы ученые планируют предоставить к сентябрю следующего года.

Инструменты, подобные ALMA или, например, готовящемуся к запуску современному космическому телескопу имени Джеймса Уэбба, помогут нам лучше понять нашу Вселенную. Понимание того, как она появилась и сформировалась, – именно это является ключевой задачей нынешней астрономии.