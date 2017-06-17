Снимок необычной двойной звезды от НАСА

Выбросы, а не галактика

LL, она же AFGL 3068 – двойная звездная система в созвездии Пегаса, расположенная на расстоянии 3 тыс. световых лет от Земли. Ее открыли в 2010 году с помощью обсерватории «Хаббл».

Двойная звезда находится внутри новорожденной планетарной туманности правильной спиральной формы. В состав LL входит крупный старый аналог Солнца, который превратился в красного гиганта, и более мелкая звезда, которая еще не исчерпала запасы горючего.

В процессе превращения в красного гиганта более крупная звезда LL увеличилась в размерах и стала выбрасывать в космос значительные количества материи. Из нее сформировался газопылевой кокон, который практически не пропускал свет.



За счет вращения второй звезды материя расположилась спирально. Каждый виток мелкой звезды вокруг крупной обеспечивает новый виток спирали. Количество витков дает основания полагать, что система сформировалась всего 4 тыс. лет назад.

Теоретически на снимках «Хаббла» спираль не должна была проявиться, так как пыль и газ вокруг двойной звезды поглощают испускаемый свет. Вероятно, фоновый свет галактики обеспечил подсветку объекта – и из-за этого, к слову, правая часть спирали, которая ближе к центру Млечного пути, лучше видна.