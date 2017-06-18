Погибший явился во сне и пожаловался на холод

У моей коллеги — учительницы Надежды Ивановны — муж не вернулся к вечеру домой. Утром собрался за грибами, взял, что нужно для «тихой охоты», и отбыл. Ждали ночь, надеялись на утро, но он так и не пришел. События происходили на рубеже 1980-1990-х, мобильные телефоны в карманах тогда еще не носили.

Обычно Николай Егорович садился на пригородный автобус и минут через 30 выходил у развилки, а затем шел от трассы через поле к ближайшему лесочку. В то последнее утро, когда он отправился за грибами, Надежда Ивановна спешила на работу, а потому даже не уточнила его маршрут — в какую сторону пойдет. Где теперь искать?

Заявление в милиции взяли только через три дня. К этому времени Надежда Ивановна обзвонила родственников, мало надеясь на положительный результат. И все же вдруг муж у кого-нибудь из них? Никто его не видел. Впрочем, не тем был Николай Егорович человеком, чтобы так тревожить жену. Если б куда-то заглянул, обязательно бы сообщил ей.

Оставалась одна версия — внезапная смерть. Искала милиция, не нашла. Поиски продолжались и своими силами. Надежда Ивановна с родными объездила все пригородные леса, расспрашивала местных жителей. Никто ничего не видел.

В те годы через газеты часто предлагали свои услуги гадалки и экстрасенсы. Надежда Ивановна в гадания не верила, но все же обратилась к одной прорицательнице. Та наговорила общие слова: место недалеко от города, скошенное поле, рядом лесок — и без этих примет было ясно, что мужчина пропал где-то за городом.

Уже зима подбиралась, когда учительница химии Татьяна, подруга Надежды Ивановны, утром в учительской рассказала свой сон. Ей приснилось, будто она вышла из автобуса на какой-то загородной остановке, а там стоит Николай Егорович.

Это было на перекрестке, где в сторону отходит узкая полевая дорога — почти тропа, темная, кривая, поросшая сухим бурьяном. Николай Егорович, печальный, поникший, с тоской говорит Тане:

— Я так до леса и не дошел, остался у Варечки. Плохо мне здесь, холодно, дожди поливают, скоро снег выпадет, а у меня теплой одежды нет…

Никто никакой Варечки среди знакомых и родственников Нади не знал. Отмахнулись: мол, мысли о Надином горе не выходят у всех из головы, вот и приснилась чепуха.

Новость пришла через несколько дней — нашли! Охотник с собакой шел логом от деревни Подлесное. Собака кинулась в сторону к кусту шиповника с алеющими ягодами, к присыпанному недавним снегом длинному холмику.

Здесь пропавшего не искали, это место не считалось грибным. И Николай Егорович, видно, пошел к зарослям шиповника, чтобы набрать ягод, тут и закончился его земной путь.

Наша учительница музыки была родом из тех мест, это в 20 километрах от города. Она ахнула, узнав балку-урочище по описанию: да это ж Варечкина усадьба! Так звали в селе эти места. Никто, правда, не знал, почему она Варечкина. Старики рассказывали, что вроде жила когда-то на отшибе Варечка-вдова. Так что сон Татьяны оказался вещим.

Галина КОРНЕВА, г. Курск