Загадочный камнепад в калифорнийском городке

Полтергейст, или шумный дух, способен на всякие каверзы: может двигать предметы, бросаться камнями, лить на пол воду… Обычно это явление происходит в каком-то одном доме, не покидая его пределов, иногда преследует того или иного человека. Но однажды мишенью полтергейста стал весь город, от делового центра до окраин.

Кадры из американской ТВ-передачи 60-х годов "Alcoa Presents: One Step Beyond", в которой рассказывалось о разных аномальных явлениях, в том числе про падение камней в городе Чико

В эпицентре неприятностей

Город Чико в штате Калифорния был ничем не примечательным торговым центром и транспортным узлом. Неподалеку от железнодорожных путей возвышались склады для зерна, в изобилии поступающего с полей долины Сакраменто. К началу 1920-х годов там проживали свыше 10 тысяч человек.

В ноябре 1921 года Джон Чардж, хозяин одного из складов, обратился к начальнику полиции Теду Пеку с жалобой. Джон уверял, что кто-то невидимый каждый день бросает камни на жестяную крышу, отвлекая рабочих. Пек подумал, что это шалости подростков.

Со временем рабочие привыкли к безвредным ударам по металлу и не отвлекались от дел. Но 8 марта 1922 года невидимка перешел к активным действиям. На здание склада обрушился град камней разной величины, от горошины до бейсбольного мяча. Каменный дождь шел целый день, прекращаясь лишь ненадолго.

Здоровенные булыжники дробили доски и выбивали стекла. Измятая тысячами ударов крыша прохудилась. Джону пришлось закрыть брезентом все мешки с зерном.

Камни были округлые, словно окатанные водой. Некоторые из них падали теплыми и сухими, а другие — наоборот, холодными и влажными. Профессор геологии Чарльз Стадли подтвердил, что это не метеориты, а обычные камни из долины текущей по городу реки. На следующий день камнепад продолжился.

«Начальник пожарной команды Чарльз Туви и патрульный полицейский пережили, возможно, самые неприятные минуты за всю жизнь, желая увидеть, откуда падают камни, — писала газета „Чико рекорд". — Они подошли к южной стене здания и остановились, глядя на небо, когда крупный булыжник врезался со страшной силой в деревянную стену над их головами и, отскочив, упал на землю около ног мужчин. В стене осталась большая выбоина».

Полиция обыскала все дома вокруг, но не нашла шутников. Оцепление квартала тоже не остановило камнепад. 11 марта феномен впервые увеличил радиус поражения. Теперь камни попадали не только в склад Чарджа, но и в соседние здания.

Камнепад продолжается

Когда новости о камнепаде появились на первых полосах газет, в Чико приехали десятки любопытных. 13 марта город посетил вице-президент Калифорнийского общества парапсихологических исследований Винсент Джонс.

Посмотрев на склады с безопасного расстояния, он заявил, что люди к случившемуся непричастны. Камни стартуют минимум в двух кварталах от цели, и их запускает что-то более мощное, чем человеческая рука или катапульта. Джонс решил, что за событиями стоит «развоплощенная сущность», или дух, действующий через не осознающего свое участие медиума.

В тот же день Чико посетила африканская колдунья Рачель Нельсон, специалистка по магии вуду. Она пообещала за хороший гонорар прогнать злых духов. Хозяева складов и домов (к тому времени район падения камней расширился еще больше) охотно скинулись. Рачель устроила целое представление с криками и плясками, окропила стены кровью жертвенной курицы. Спектакль развлек людей, но не принес никакой пользы.

Знаменитый исследователь непознанного Чарльз Форт попросил съездить в Чико Мириам Аллен де Форд, свою знакомую из Калифорнии, и сообщить ему, что же там происходит.

«Беседуя с прохожим, я посмотрела на безоблачное небо и вдруг увидела камень, падавший вертикально вниз, словно он стал видимым, только достаточно приблизившись, — сообщила Мириам Аллен де Форд в своем письме. — Он с глухим стуком врезался в крышу и отскочил на мостовую».

Другой камень плавно упал прямо к ногам женщины.

15 марта в радиусе поражения оказался завод по производству спичек, крупнейшее предприятие в городе. Склады и цеха фабрики «Даймонд Матч Компани» осыпало градом странных зеленых камней. Они падали с такой силой, что пробивали мешки с химикатами. Геологи сказали, что это минерал серпентин, также известный под названием змеевик. В окрестностях Чико он не встречается.

«Исчезающий дом»

На следующий день «призрак» принялся разбирать по частям пустующее здание на углу улицы Эйт. Его хозяева переехали в соседний город Оровилль, но не стали продавать собственность. Людей больше всего поразило то, что неведомая сила выломала фрагменты здания в местах, куда без пожарной лестницы было не добраться. Полицейские сорвали с двери дома замок и вошли внутрь. Там все было вверх дном, хотя хозяева оставили дом в полном порядке. Полицейских удивило, что ценные предметы оказались нетронутыми.

Полиция взяла здание под круглосуточную охрану, но присутствие стражей порядка не помешало исчезновению части крыльца. Дежуривший около дома офицер Гарри Гуэрин увидел, как в три часа ночи дверь открылась сама по себе. Он тут же бросился к двери, но там никого не было. Зеваки, следившие по ночам за «исчезающим домом», однажды разбежались из-за доносившихся оттуда криков и хрипов.

18 марта феномен перешел на другие предметы. Электрик Томас Джонсон получил по ноге гайкой. Она оставила вмятину на голенище сапога и сорвала клочок кожи с ноги. Джонсон стал первым жителем, получившим хоть и незначительное, но все же ранение. В тот же день шофер-японец едва не был ранен железной шайбой, просвистевшей около его головы.

22 марта камни начали падать в деловом районе Чико. Теперь под угрозой обстрела оказалась большая часть города. Многие женщины и дети не выходили из домов, чтобы не стать жертвами камнепада.

Письмо «изобретателя»

Начальник полиции Пек получил предложение прислать для наблюдения с воздуха большой самолет-разведчик в сопровождении двух легких самолетов. На следующий день пришло анонимное письмо.

«Я семь месяцев пытался получить патент на мое изобретение, но только сегодня получил документы и предложение от фирмы с востока страны. Я собираюсь ехать туда, чтобы продать его. Я намеревался провести в городе еще пару дней, чтобы поразвлечься, но прочитал в газете, что вы собираетесь охотиться на меня с самолета, так что, полагаю, придется от этого отказаться. Это единственный способ, которым можно меня найти. Мое изобретение позволяет стрелять с расстояния 550 метров от целей, и большая часть траектории проходит на высоте 180 метров, поэтому камни кажутся вам падающими вертикально. Я некоторое время стрелял из автомобиля, но это оказалось слишком рискованным. Скажите Чарджу, что я оплачу весь ущерб по возвращении. Не думаю, что попал в кого-то, а если и попал, приношу свои извинения».

Полиция проверила все пишущие машинки в промышленном районе и нашла ту, на которой напечатали письмо. Автора розыгрыша арестовали, но это не помогло остановить расползающуюся чертовщину. Вскоре в Чико не осталось безопасных мест.

В осаде

Шли годы, но ничего не менялось. После недель или месяцев бездействия наступал очередной период аномальной активности, пугая людей.

«Жители Чико по-прежнему живут как в осажденном городе, — сообщало агентство United Press Association 28 января 1924 года. — То и дело камнепады заставляют прятаться под высокими стенами и в других укрытиях. Последнее происшествие таково: кто-то с силой метнул гнилое яблоко, которое угодило в недавно приехавшего в город и раздробилось на мелкие ошметки».

В 1925 году Чардж рассказал, что его склад все еще является центром аномальщины. Однажды он сказал своим людям, что завтра нужно перетаскать часть мешков с рисом в другую часть склада. Ночью 85 мешков оказались кем-то перенесены и аккуратно сложены в месте, показанном Чарджем.

В другой раз один из складских рабочих возился с тяжелыми мешками и понял, что сам не справится. Пока тот ходил за подмогой, «призрак» успел выполнить задание за него. К мешку он приколол записку: «Мистер К., вы слишком легковесны для такой работы».

«Призрак» редко проявлял заботу о рабочих, в основном перетаскивая содержимое склада для своего удобства. Чардж обнаружил, что среди мешков появились проходы, по которым может перемещаться человек. Многих рабочих подозревали в том, что они изображают «призрака», но каждый раз у них оказывалось алиби, а посторонний не смог бы оставаться так долго ненайденным. «Призрака» удалось увидеть лишь в виде черной, неясной фигуры мужчины в тени за мешками.

Однажды Чардж увидел, что стекло его автомобиля разбито. Хозяин списал это на очередные проделки «призрака» и не стал заявлять в полицию. Несколько часов спустя на его столе оказалось письмо.

В конверте лежали деньги и записка:

«Вот вам пять долларов за заднее стекло. Вы говорили, что его разбил я. Хотя я этого не делал, посылаю деньги. Я видел, кто разбил стекло и, может быть, однажды назову его. Вас не было, и я использовал вашу пишущую машинку. Призрак».

В момент, когда письмо оказалось на столе Чарджа, хозяин соседнего склада Джон Приал увидел катящийся по земле кусок кирпича. Подумав, что кто-то прячется за горами мешков, он крикнул грузчикам, что «призрак» рядом. Разумеется, никого они не нашли, но невидимка нашел способ выразить неудовольствие. Откуда-то прилетел апельсин и ударил Приала в грудь, чуть не сбив с ног.

Остановить «призрака» смогла лишь Великая депрессия. Склады были заброшены и вскоре сгорели. Вместе с ними исчезла последняя надежда разгадать тайну, которая когда-то волновала весь мир.

Михаил ГЕРШТЕЙН, журнал "Тайны ХХ века" №21, май 2017