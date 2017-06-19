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Франция страдает от наводнений
19.06.2017 Интересное в мире
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Один человек пропал без вести в результате наводнений, вызванных сильными ливнями в департаменте Верхняя Луара на юге Франции.
Об этом сообщает телеканал BFM TV.
«Сейчас мы заняты поисками пропавшего молодого человека, который вызвал спасателей к пожилой даме, чей дом затопило. Его смыло потоком воды на глазах у спасателей», — рассказал телеканалу мэр Бриньона Жером Бэй.
Дожди начались в регионе с утра вторника и продолжались в течение всего дня и ночи. Улицы нескольких городов были затоплены, уровень воды в реках поднялся до 4,5 метров, сообщает телеканал.
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