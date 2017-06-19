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Франция страдает от наводнений

19.06.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

Франция страдает от наводнений

Один человек пропал без вести в результате наводнений, вызванных сильными ливнями в департаменте Верхняя Луара на юге Франции.  
Об этом сообщает телеканал BFM TV. 
«Сейчас мы заняты поисками пропавшего молодого человека, который вызвал спасателей к пожилой даме, чей дом затопило. Его смыло потоком воды на глазах у спасателей», — рассказал телеканалу мэр Бриньона Жером Бэй. 
Дожди начались в регионе с утра вторника и продолжались в течение всего дня и ночи. Улицы нескольких городов были затоплены, уровень воды в реках поднялся до 4,5 метров, сообщает телеканал.
Франция страдает от наводнений
Франция страдает от наводнений
Франция страдает от наводнений
Франция страдает от наводнений
Франция страдает от наводнений
Франция страдает от наводнений
Франция страдает от наводнений

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Метки:  наводнений, страдает, Франция

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