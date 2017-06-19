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От наводнений на северо-востоке Индии погибли 12 человек

19.06.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

От наводнений на северо-востоке Индии погибли 12 человек

Индийские штаты Мизорам и Ассам пострадали от проливных дождей. В результате наводнений погибли по меньшей мере 12 человек, еще несколько пропали без вести, сообщает агентство «Синьхуа». 
В Мизораме у границы с Бангладеш и Мьянмой стихия разрушила 350 домов. В округе Лунглеи паводки стали причиной гибели 10 человек, судьба еще 10 человек неизвестна.В крупнейшем городе штата Ассам, Гувахати, током на затопленной дороге убило двух человек, в том числе ребенка.

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Метки:  наводнений, погибли, северо-востоке, Человек

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