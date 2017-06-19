Сильные дожди обрушились на Китай

По данным провинциального управления гражданской администрации, свои дома были вынуждены покинуть 649 человек, обрушился 171 дом.

От непогоды также пострадал Чунцин, город центрального подчинения в центральной части Китая, где пропавшими без вести числятся по меньшей мере три человека. Из-за повреждений жилья эвакуированы 1,3 тыс. человек, разрушены свыше 100 домов, пострадали 5,2 тыс. га сельхозугодий.

На город Нанкин, который является столицей провинции Цзянсу на востоке Китая, в субботу обрушилось 245,1 мм осадков — рекордное количество за последние 66 лет. Из-за непогоды были задержаны или отменены более 120 рейсов. Улицы города ушли под воду.