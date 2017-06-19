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Сильные дожди обрушились на Китай
19.06.2017 Интересное в мире
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Сильные ливни, сопровождавшиеся штормовым ветром, вызвали наводнения и оползни в провинции Хубэй на юге Китая. В результате сложных погодных условий погибли по меньшей мере шесть человек. :
По данным провинциального управления гражданской администрации, свои дома были вынуждены покинуть 649 человек, обрушился 171 дом.
От непогоды также пострадал Чунцин, город центрального подчинения в центральной части Китая, где пропавшими без вести числятся по меньшей мере три человека. Из-за повреждений жилья эвакуированы 1,3 тыс. человек, разрушены свыше 100 домов, пострадали 5,2 тыс. га сельхозугодий.
На город Нанкин, который является столицей провинции Цзянсу на востоке Китая, в субботу обрушилось 245,1 мм осадков — рекордное количество за последние 66 лет. Из-за непогоды были задержаны или отменены более 120 рейсов. Улицы города ушли под воду.
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