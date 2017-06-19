Оказывается, у растений тоже есть мозг

У растений длинная и неожиданная линия эволюции. Земные растения сформировались 450 миллионов лет назад, акулы старше деревьев. Первые цветы появились только в меловом периоде, а трава начала прорастать лишь 40 миллионов лет назад.

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