Реклама

Gallery

1397497861_uglekislyiy-gaz-stali-vser-ez-rassmatrivat-kak-istochnik-elektrichestva_1 1399038122_rossiiyskie-kosmonavty-ostavyat-svoiy-sled-na-lune 1402268222_nlo-pod-stalingradom 953_05_353-19072 1412142302_mashina-ili-chelovek_2 1411983181_Ekzoplanety-otkrytye-Keplerom_1 1395525242_thumb_Pyatierka-samyh-gryaznyh-informacionnyh-kampaniiy-organizovannyh-vliyatel-nymi-gruppirovkami_1 1396300322_7-neudavshihsya-pokusheniiy-na-amerikanskih-prezidentov

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Британские химики сделали сахар и обычный пластик из воздуха

19.06.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Британские химики сделали сахар и обычный пластик из воздуха

Британские ученые разработали методику превращения обычного сахара и углекислоты из воздуха в поликарбонаты и другие виды пластиков, что позволит в будущем отказаться от углеводородов при их производстве, говорится в статье, опубликованной в журнале Polymer Chemistry. 
«Численность населения Земли постоянно растет и вместе с ней растет и спрос на пластик. Наш «возобновляемый» пластик – хорошая альтернатива для полимеров, синтезируемых из ископаеымх углеводородов. Они дешевы и при этом хорошо разлагаются микробами, благодаря чему они не будут засорять океаны и сушу, как это делают их нефтегазовые «кузены», — объясняет Антуан Бушар (Antoine Buchard) из университета Бата (Великобритания).
Сегодня на свалки Земли каждый год попадает примерно 300 миллионов тонн пластикового мусора, большая часть которого не разлагается почвенными микробами и остается в почти нетронутом виде на протяжении десятков и даже сотен лет. Многие частицы пластика попадают в воды мирового океана, где они проникают в желудки рыб и птиц и часто становятся причиной их гибели.
Бушар и его коллеги по университету предлагают бороться с этой проблемой, используя созданные ими методики синтеза пластмасс и полимеров, которые применяются сегодня для изготовления посуды, компакт-дисков, линз для очков и техники, а также прочих предметов быта.
Их методика синтеза позволяет «склеивать» молекулы простейших сахаров и углекислого газа и превращать их в одиночные звенья будущих полимерных молекул уже при комнатной температуре, не применяя для этого фосген и другие токсичные катализаторы, которые сегодня используются в промышленности при производстве подобных веществ. Эти молекулы, как показали дальнейшие эксперименты, могут сами по себе склеиваться в длинные цепочки без участия катализаторов или нагрева раствора.
Эти полимеры, так называемые поликарбонаты, хорошо разлагаются бактериями и их «углеводородные» версии уже сегодня используются в медицинской и пищевой промышленности для самых разных целей. Использование простых сахаров и СО2 из воздуха, в свою очередь, сделает их более доступными и позволит использовать подобные пластики в быту и на производстве в более широких масштабах.
Российские ученые создали сверхпрочные полимеры, способные заменить металл»Свойства этих пластиков можно гибко менять, модифицируя структуру их молекул. К примеру, мы можем заставить клетки прилипать к нему, сделав его молекулы положительно заряженными. Это позволит применять структуры из такого вещества для выращивания искусственных тканей и органов, чем мы уже сейчас занялись», — заключает Джорджина Грегори (Georgina Gregory), коллега Бушара по университету.

:

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  Британские, воздуха, обычный, пластик, сделали, химики

Похожие сообщения:

?>