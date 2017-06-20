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Появилась новая гипотеза появления сновидений

20.06.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Появилась новая гипотеза появления сновидений

Существует 8 гипотез возникновения сновидений, каждая из которых подвергается жесткой критике ученых. Автором первой является Зигмунд Фрейд, который полагал, что сновидения являют собой скрытые стремления и подавленные желания человека. 
Есть представления о том, что сновидения могут быть последствием «систематизация данных»  или «подготовкой к опасности», которую проводит мозг, чтобы «отрепетировать» столкновение с угрозой во сне (гипотеза принадлежит финскому неврологу Антти Ревонусуо). Еще одна гипотеза считает сон – защитным эволюционным механизмом, — ведь во время сна мозг сохраняет все виды активности, исключая двигательную, то есть, человек становится очень похожим на труп, — таким образом, сон защищает человека, маскируя его под мёртвого. Профессор психологии Гарварда и исследователь сна Дейдра Барретт считает сон мобилизацией ресурсов для решения проблем, она утверждает, что во сне мозг человека работает гораздо активнее и изобретательнее.
Современная «теория сновидений» Эрнеста Хартмана представляет сновидения терапевтическим механизмом для избавления от негативных переживаний. А психиатр Чжан Цзе считает, что мозг во время сновидений занят обработкой воспоминаний о событиях из своей жизни. То есть, сны — это момент отправки образов на длительное хранение. Что касается российских физиологов и исследователей сна, — то главные из них склоняются к последней гипотезе возникновения сновидений, являющихся побочным эффектом при работе мозга во сне.  
Иван Николаевич Пигарев, — доктор биологических наук и главный научный сотрудник Лаборатории передачи информации в сенсорных системах Института проблем передачи информации РАН поддерживает гипотезу сновидений, как «побочного эффекта».
Появилась новая гипотеза появления сновиденийИван Пигарев
Схему образования сновидений ученый описывает так: в момент бодрствования в кору мозга для обработки поступают сигналы от экстерорецепторов  — это группа специализированных чувствительных образований, воспринимающих раздражения извне. Оттуда сигналы поступают в структуры, связанные с возникновением ощущений, — Иван Пигарев считает, что это структуры базальных ганглиев — зона переднего мозга, расположенного на границе между лобными долями и над стволом мозга.
Появилась новая гипотеза появления сновиденийБазальные ганглии
Активация нейронов в этой зоне связана с появлением в сознании сенсорных образов. Во время сна направление потока меняется: сигналы приходят не извне, а изнутри. Сигналы идут от интерорецепторов — большой группы чувствительных нервных окончаний, рассеянных в различных тканях и внутренних органах (в сердце, кровеносных и лимфатических сосудах, дыхательном аппарате, пищеварительном тракте). Поток этих сигналов и определяет рисунок нейронной активности и ЭЭГ в период сна. Во сне сенсорная зона является заблокированной, так как никакой информации извне не поступает, сознание человека отключается. Однако этот блок не является абсолютным,  — все-таки, какие-то сигналы изнутри туда проникают. Они затрагивают те же нейроны базальных ганглиев, которые отвечали днем за возникновение ощущений.

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Появилась новая гипотеза появления сновидений
Поступление сигналов на нейроны во время сна и бодрствования
Таким образом, в сознание проникают некоторые образы, которые, по сути, являются просто шумом. Этот шум особенно затрагивает те нейроны, которые были максимально возбуждены в прошлый период бодрствования. Если принять эту гипотезу, получается, что сновидения не имеют никакого функционального значения, а представляют собой легкую и безобидную патологию сна.

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Метки:  гипотеза, появилась, появления, сновидений

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