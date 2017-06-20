Появилась новая гипотеза появления сновидений



Поступление сигналов на нейроны во время сна и бодрствования

Таким образом, в сознание проникают некоторые образы, которые, по сути, являются просто шумом. Этот шум особенно затрагивает те нейроны, которые были максимально возбуждены в прошлый период бодрствования. Если принять эту гипотезу, получается, что сновидения не имеют никакого функционального значения, а представляют собой легкую и безобидную патологию сна.

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