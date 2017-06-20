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Что означает символизм очищения тела?
20.06.2017 Что от нас скрывали
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Психологи из Торонтского университета пришли к выводу, что очищение тела может способствовать пластичности мышления и переориентации приоритетов.
Хорошо известно, что гигиенические процедуры связаны не только с физическими, но и с психологическими эффектами. Так, долгое время считалось, что очищение тела способствует нравственности: например, оно помогает уменьшить чувство вины и отказаться пусть от просоциальных, но компенсаторных, а следовательно, малодушных практик. Между тем наблюдения последних лет показывают, что ритуализированные действия, связанные с умыванием, часто используются и в ситуациях, которые не предполагают моральной дилеммы. Характерные потирания кожи, в частности, могут ставить целью привлечение удачи и избегание неудачи, стимуляцию мышления, устранение сомнений в совершенном выборе. Вариативность приложений при сравнительно стереотипном механизме выполнения указывает на то, что подобные действия, вероятно, отражают универсальное психическое содержание. В новой работе канадские ученые представили интегративную модель, которая раскрывает символическое значение очищения тела. В основу гипотезы легли итоги четырех экспериментов — дизайн каждого опирался на эффект прайминга. На первом этапе у испытуемых с помощью зашифрованной фразы или опроса формировали установку на определенную цель. В частности, 103 участника первого эксперимента должны были составить фразу «Цель — высокий GPA» (средний балл) из слов «For, High, Aim, How, GPA». После возникновения установки — в данном случае на академическую успеваемость — половине добровольцев предлагали воспользоваться антисептическими салфетками и оценить их коммерческую привлекательность, тогда как остальные пассивно изучали продукт с точки зрения потенциального потребителя. Затем психологи проверяли влияние процедуры на установку. Так, участники первого эксперимента выполняли тест незавершенных предложений: они дописывали в словах пропущенные буквы, при этом верными могли быть разные варианты. В частности, слово «LIB _ _ _Y» позволяло получить как «LIBRARY» («библиотека»), ассоциирующееся с установкой, так и стороннее «LIBERTY» («свобода»). Помимо нейтральных ответов ученые проверили склонность студентов к противоположным категориям, в том числе в контексте гендера. Анализ показал, что очищение тела повышало вероятность нивелирования установки. Например, первая экспериментальная группа реже, чем контрольная, писала слова, связанные с образованием; участники второй сессии, прайминг которых заключался в одобрении оздоровительных практик, после использования салфеток чаще «забывали» об этой установке и между хлопьями и шоколадом выбирали последний. Кроме того, процедура могла влиять на значимость первичных и вторичных установок: так, очищение снижало важность красивой фигуры в пользу учебных успехов. По словам авторов, полученные данные свидетельствуют о том, что очищение тела может символизировать разделение: подобные действия помогают человеку «обнулить» мотивационную сферу, переориентировать и адаптировать ее к изменяющимся условиям. Психологи отмечают, что исследование носило краткосрочный характер, и говорить о том, что гигиенические процедуры способны осложнить достижение долгосрочных целей, преждевременно. Однако они, вероятно, могут упростить отказ от прошлых установок и закрепление новых. :
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