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Загадки пирамиды Цестия в Риме

20.06.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


Перед вами — пирамида Цестия, расположенная в центре Рима, рядом с воротами Сан-Паоло. Официальная история гласит, что построена она между 18 и 12 годами до нашей эры для магистрата Гая Цестия Эпулона. Высота пирамиды около 36 метров, длина основания — около 30 метров. Внутри нее находится склеп, причем по легендам, в нем был захоронен Рем,один из основателей Рима. Любопытно, что по тем же легендам, его брат Ромул был похоронен в другой аналогичной пирамиде, которая находилась в Ватикане и была разрушена в XVI веке.

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Уже в этих легендах все очень запутанно, ибо Рем и Ромул жили намного раньше, и, кроме того, Плутарх утверждал, что Рем вознесся на небо. Интересно, что считается, что Рем и Ромул были сыновьями самого бога Марса. Это все легенды, но мы можем реально увидеть и потрогать настоящую пирамиду, которая по каким-то причинам была построена в Риме. На самом деле мы не можем знать, кто, когда и зачем ее создал, но мы видим, что сделана она очень качественно, блоки обработаны без изъянов.

Интересно, что пирамида Цестия в III веке была встроена в стену Аврелиана, которая была сделана для защиты Рима. Кстати, на фотографиях можно увидеть, как сильно кладка этой стены отличается от кладки гораздо более древней пирамиды, что опять вызывает вопрос — кто же ее построил и при помощи каких технологий?

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Метки:  Загадки, Пирамиды, Цестия

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