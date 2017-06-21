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NASA: Постоянная лунная база стоит 10 миллиардов долларов

21.06.2017 Части света   Нет комментариев

NASA: Постоянная лунная база стоит 10 миллиардов долларов

Ученые NASA с участием астробиолога Криса Маккея провели расчеты реализации проекта постройки постоянной лунной базы. Ее стоимость оценили в 10 миллиардов долларов.

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Специалисты космического агентства уверены, что этот проект возможно полностью реализовать до 2022 года. По словам Криса Маккея, NASA намерено совершить пилотируемый проект на Марс ближе к 2030 году, потому проект лунной базы важен и полезен именно сегодня.

На данный момент изучение Луны откладывается от недостатка финансирования, но если расчеты верны, то марсианский и лунный проекты совместимы для NASA. Сделать более дешевыми космические программы могут такие технологии: беспилотные автомобили, туалеты, перерабатывающие отходы, виртуальная реальность и 3D-печать. Это можно использовать в ходе проектирования баз и при их строительстве.

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Метки:  долларов, Лунная, миллиардов, Постоянная

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