NASA: Постоянная лунная база стоит 10 миллиардов долларов

Специалисты космического агентства уверены, что этот проект возможно полностью реализовать до 2022 года. По словам Криса Маккея, NASA намерено совершить пилотируемый проект на Марс ближе к 2030 году, потому проект лунной базы важен и полезен именно сегодня.

На данный момент изучение Луны откладывается от недостатка финансирования, но если расчеты верны, то марсианский и лунный проекты совместимы для NASA. Сделать более дешевыми космические программы могут такие технологии: беспилотные автомобили, туалеты, перерабатывающие отходы, виртуальная реальность и 3D-печать. Это можно использовать в ходе проектирования баз и при их строительстве.