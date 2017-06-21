Открыт новый тип гигантских галактик Вселенной – «сверхспиральные галактики»

Сверхспиральные галактики долгое время оставались незамеченными для астрономов, поскольку «маскировались» под обычные спиральные галактики. Однако в новом исследовании, проведенном группой астрономов во главе с Патриком Огле, астрофизиком из Центра обработки и анализа инфракрасных данных Калифорнийского технологического института, США, выяснилось, что эти, казавшиеся ранее близкими к нам объекты, на самом деле являются феноменально огромными спиральными галактиками, расположенными на большом удалении от Земли.

Огле и его коллеги наткнулись на эти сверхспиральные галактики, производя поиск экстремально ярких, массивных галактик в базе данных NASA/IPAC Extragalactic Database (NED), онлайн-репозитории, содержащем информацию о более чем 100 миллионах галактик.

В исследуемой совокупности из более чем 800000 галактик, находящихся на расстоянии не более 3,5 миллиарда световых лет от Земли, 53 самых ярких галактики, к удивлению ученых, обладали спиральной, а не эллиптической (более характерной для крупных галактик) формой. Исследователи дважды проверили расстояния до этих спиральных галактик, чтобы убедиться, что ни одна из этих галактик не лежит на расстоянии меньшем, чем 1,2 миллиарда световых лет от Земли.

Яркости этих сверхспиральных галактик превышают яркость Млечного пути в 8-14 раз; размеры – в 2-4 раза; массы – до 10 раз; скорость звездообразования – в среднем в 30 раз.

Согласно современным астрофизическим теориям размер спиральных галактик и скорость звездообразования в них ограничены, так как при достижении спиральной галактикой определенного размера скорость поступающего извне в галактику холодного газа становится слишком высокой, и газ значительно разогревается, снижая тем самым скорость звездообразования в галактике. Однако обнаруженные учеными сверхспиральные галактики производят звезды с высокой скоростью. Одно из объяснений этого феномена состоит в том, что многие из этих галактик имеют по два ядра, то есть образовались в результате слияния двух меньших по размерам спиральных галактик. Как правило, такие слияния приводят к формированию эллиптических галактик, однако в некоторых случаях, как предполагает Огле с коллегами, в результате слияний могут формироваться и спиральные галактики.