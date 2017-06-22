Реклама

Gallery

1383126662_thumb_global-nyiy-telekinez_1 1394908741_mozg-napolnyaet-cvetom-chierno-belye-kartinki 1396793161_v-ufe-v-zonu-zatopleniya-mogut-popast-bolee-600-domov_1 1398915542_thumb_strela-vremeni-chto-nas-zhdiet-posle-2012-goda_1 1407946682_shahtery-poletyat-v-kosmos-za-bogatstvami 1410664321_zverolyudi-predki-cheloveka 1401404401_Nachalo-Gryadushego-Mira 1403751422_thumb_Gobustan-Puteshestvie-v-mir-predkov_18

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Пулей в небо улечу

22.06.2017 Интересное в мире   Нет комментариев


Оператор аттракциона Sling Shot (это когда капсулу с двумя людьми запускают на большой скорости по дуге наподобие гигантских качелей) решил, что будет очень смешно разыграть пару, которая уже села в кресла и ожидала старта.

:

В тот момент, когда их оттянули к точке запуска, работник заявляет уже сильно нервничающему парню, что ремень безопасности на его кресле завязан слишком слабо и его нужно затянуть потуже. Потом он говорит, что вообще-то ремни не затянуты на обоих креслах, и обращается к коллеге, утверждая, что оба ремня толком не привязаны.

Девушка и парень судорожно пытаются затянуть ремни, и в этот момент их запускают в небо. Нетрудно представить, как страшно им было в первые секунды, когда они думали, что сотрудники аттракциона не обеспечили им полную безопасность.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...

Похожие сообщения:

?>