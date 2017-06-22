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Из Голливуда на свалку Камбоджи

22.06.2017 Интересное в мире   Нет комментариев


Скотт Нисон сделал весьма успешную карьеру – он до сих пор рассказывает об этом с гордостью. Но поездка в Камбоджу навсегда изменила не только его отношение к жизни, но и саму жизнь. Увлечение экстремальным туризмом привело богатого бизнесмена на свалку Пномпеня – и там он увидел тысячи детей, живущих в страшной нищете. Картина полной безысходности и отчаяния заставила его действовать. «Потратив сравнительно мало усилий и совсем немного денег, я могу коренным образом изменить судьбу ребёнка. Меня это потрясло. Потрясло на глубинном уровне», – так Нисон объясняет крутой поворот в собственной судьбе.

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Метки:  Голливуда, Камбоджи, свалку

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