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Сильные дожди в Краснодарском крае

23.06.2017 Интересное в мире   Нет комментариев


В Кущевском районе подтоплено более 10 придомовых территорий. А в краснодарском аэропорту образовался настоящий водопад. На кадрах, выложенных пользователем соцсети, видно, как в здании вода льется прямо с потолка. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, в терминале международных авиалиний протекла крыша. Все последствия произошедшего уже устранили. Аэропорт работает в штатном режиме.

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Сильный дождь обрушился на Краснодар. Без электричества в Прикубанском и Карасунском округах оставались около 4 тысяч человек. В хуторе Ленина с обильными осадками на некоторых улицах не справлялись ливневки, а дороги превратились в настоящие реки.

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Метки:  Краснодарском, сильные

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