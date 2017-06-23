Сильные дожди в Краснодарском крае



В Кущевском районе подтоплено более 10 придомовых территорий. А в краснодарском аэропорту образовался настоящий водопад. На кадрах, выложенных пользователем соцсети, видно, как в здании вода льется прямо с потолка. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, в терминале международных авиалиний протекла крыша. Все последствия произошедшего уже устранили. Аэропорт работает в штатном режиме.

Сильный дождь обрушился на Краснодар. Без электричества в Прикубанском и Карасунском округах оставались около 4 тысяч человек. В хуторе Ленина с обильными осадками на некоторых улицах не справлялись ливневки, а дороги превратились в настоящие реки.