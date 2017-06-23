Наводнение в Ненецком автономном округе

Как сообщает пресс-служба администрации региона в настоящее время уровни воды в водоемах на 100-200 см превышают среднемноголетние показатели весеннего половодья, наступление максимальных уровней ожидается в период 9-13 июня.

С начала половодья в зоне подтопления уже оказались семь домов и 34 придомовые территории в поселке Харута, где проживает 67 человек, а также два магазина. Часть жителей подтопленных домов размещены у родственников, для них также подготовлен пункт размещения граждан на 130 человек.

Потопление также угрожает поселку Хорей-Вер. Согласно утреннему прогнозу, вода в реке Колва находится на отметке 1028 см при критическом уровне в 1150 см. Если неблагоприятные прогнозы подтвердятся, в зону подтопления может попасть около 50 домов и здание аэропорта. Такое, по словам местных жителей, было в 1972 году, когда уровень воды в Колве достиг критической отметки. Остальные объекты находятся в центре поселка и ни разу не подтапливались, отмечается в сообщении.

Власти региона приняли решение направить в поселок спасателей, службы и предприятия Хорей-Вера находятся в режиме повышенной готовности, население предупреждено о возможной эвакуации.