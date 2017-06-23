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В эволюции животных нашли свидетельство разделения Пангеи

23.06.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

В эволюции животных нашли свидетельство разделения Пангеи

Постоянное движение континентов — один из первых фактов, которые узнают все, кто изучает геологическую историю Земли. Так, Южная Америка подходит к Африке как кусочек пазла. А 200 млн лет назад все нынешние материки были объединены в один суперконтинент под названием Пангея.

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Доказательства разлома, который произошел 180 млн назад, ранее находили в горной породе. Но команда австралийских ученых считает, что разделение суперконтинента и постоянное движение его частей были также записаны и в историю эволюции животных. Исследователи проанализировали эволюционное развитие огромного числа видов и сравнили полученные данные с датой разлома Пангеи.

Сначала Пангея разделилась на континенты Лавразию и Гондвану около 180 млн назад. Разлом привел к дальнейшему делению суши и перемещению, пока материки не заняли свое текущее положение. В результате виды оказались изолированными друг от друга и пошли по разным эволюционным путям.
Новые виды произошли от животных, населивших новообразованные территории (процесс под названием расселение), или популяции разделились во время разлома Земли (процесс замещения)? Большинство ученых склоняются к тому, что ведущую роль сыграло расселение.

Австралийские исследователи использовали базу данных Timetree.org, чтобы установить даты расхождения молекулярных часов и узнать, как разошлись виды, основываясь на их генетике и содержании белков в их телах. Они признают, что база данных местами не качественна, но работали с самой полной доступной информацией. Ученые выбрали пресноводные и наземные позвоночные группы, представленные по крайней мере на двух континентах, и узнали дату их расхождения.

После многих часов анализа информации, выяснилось, что даты расхождения основных групп животных совпадают со временем разделения континентов. А это означает, что для видообразования замещение сыграло более важную роль, чем расселение.

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Метки:  животных, Пангеи, разделения, Свидетельство, эволюции

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