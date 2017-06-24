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На юге Атлантики обнаружен кратер диаметром 250 километров
24.06.2017 Что от нас скрывали
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Поверхности Луны, Марса, Меркурия и многих других тел Солнечной системы густо усеяны ударными кратерами, свидетельствующими об их многочисленных столкновениях с астероидами и кометами. Наша планета не является исключением. За последние 4.5 миллиарда лет она пережила множество мощных ударов. Просто тектоника и эрозия стерли с земной поверхности почти все космические шрамы.
Многие ударные структуры Земли были открыты случайно — во время высотной съемки, при бурении скважин или изучении гравитационных карт. Например, знаменитый кратер Чиксолуб, который обычно связывают с вымиранием динозавров, обнаружили лишь в 1978 году при проведении геофизических исследований на дне Мексиканского залива. Однако потребовалось еще несколько лет, прежде чем его существование было окончательно доказано.
В 1991 году вдохновившийся историей обнаружения Чиксолуба геолог Майкл Рампино (Michael Rampino) решил изучить гравитационные карты Земли с целью поиска следов других кратеров. Его работа увенчалась успехом. К западу от Фолклендских островов Рампино нашел гравитационную аномалию, очень напоминавшую ту, что находится на месте Чиксолуба. Она свидетельствовала о том, что на юге Атлантики под мощными слоями осадочных отложений погребен 250-километровый кратер. Рампино опубликовал статью о своей находке, однако из-за отсутствия у него других доказательств она не привлекла большого внимания.
Фолкленды из космоса
Спустя много лет статья Рампино попалась на глаза Макса Рокка (Max Rocca) — охотника за кратерами из Аргентины, на счету которого числится обнаружение следов 50-километровой ударной формации в Колумбии. В 2015 году Рокка получил от парагвайского ученого Жайме Прессера (Jaime Báez Presser) магнитную карту района предполагаемого фолклендского кратера и нашел там следы такой же позитивной магнитной аномалии, как и у кратера Чиксолуб. Считается, что она возникла из-за намагничивания расплавленной ударом породы.
Гравитационные аномалии на месте кратера Чиксолуб (слева) и предполагаемого фолклендского кратера (справа)
После этого Рокка достал данные сейсморазведки, проведенные в этой части Атлантики нефтяной компанией Schlumberger. Они также указывают на следы древней ударной структуры. В результате Рокка, Рампино и Прессер написали совместную статью, которая уже принята к публикации журналом Terra Nova.
Но, хоть данные исследователей и выглядят достаточно интригующими, вряд ли их будет достаточно, чтобы снять все сомнения по поводу кратера. Чтобы окончательно доказать его существование, необходимо провести бурение морского дна и добыть образцы пород. Ученые надеются, что публикация вызовет достаточный интерес и это позволит профинансировать подобную экспедицию.
Магнитная аномалия рядом с Фолклендами
Что касается возраста потенциального кратера, то Рокка и Рампино осторожно предполагают, что его образование может быть связано с великим пермским вымиранием. Эта крупнейшая катастрофа в истории земной биосферы произошла 252 миллиона лет назад. В ходе вымирания исчезли 96 % всех морских видов, 73 % всх наземных видов позвоночных, около 57 % родов и 83% насекомых. Большинство ученых связывает пермское вымирание с усилением вулканической активности, но есть и другие версии, в том числе и столкновение Земли с крупным астероидом.
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