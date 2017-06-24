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Стало известно, когда люди разделились на расы
24.06.2017 Что от нас скрывали
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Учёные установили время разделения вида Homo sapiens на отдельные группы, позже изолировавшиеся друг от друга и превратившиеся в современные расы. Оказалось, человечество начало окрашиваться в разные цвета около 260 тысяч лет назад.
Поиски самых первых людей ведут два вида учёных. Первые — археологи и антропологи — ищут древние кости и определяют их возраст, вторые чиают геном.
Самые древние останки людей, анатомически не отличавшихся от современных, были найден на территории Марокко; их возраст составляет около 300 тысяч лет. Самой древней ДНК из современных людей могут похвастаться бушмены — представители малой африканской народности, которые так отличаются и от европеоидов, и от представителей негроидной расы, что их выделили в отдельную расу — капоидную (койсанскую). Капоиды отделились от остального человечества 100−160 тысяч лет назад.
Древнейшие стоянки предков современных бушменов находят в Южной Африке. Из останков семи человек, обнаруженных в районе трёх разных южноафриканских стоянок каменного и раннего железного веков удалось выделить ДНК; проанализировав её, генетики установили, что останки принадлежали носителям митохондриальной гаплогруппы L0d, которая встречается и у современных жителей Африки южнее Сахары — носителей языков банту. Сравнение ископаемых генотипов с архивными данными о генотипах африканцев показали, что останки бронзового века принадлежали капоидам, а вот останки бронзового века принадлежали людям — родственникам носителей языков банту.
Антропологи также смогли раскрыть некоторые подробности ранней истории человека. Для этого пригодился относительно хорошо сохранившийся геном мальчика из Ballito Bay. Его ДНК оставалась нетронутой генетическим смешением, что позволило ученым оценить степень расхождения охотников-собирателей из Квазулу-Натал и других народов. Для этого сравнивались ДНК мальчика и 12 других геномов, принадлежащих архаичным и современным людям. Согласно полученным результатам, предки койсанских народов отделились от остальных Homo sapiens 285−365 тысяч лет назад.
Ранее считалось, что древнейшее разделение Homo sapiens на отдельные группы произошло приблизительно 160−100 тысяч лет назад. Новая датировка составляет почти половину времени, прошедшего после того, как от основной ветви Homo 700−765 тысяч лет назад отделились неандертальцы (Homo neanderthalensis) и денисовцы (Homo denisova). По словам исследователей, H. neanderthalensis и H.denisova разошлись друг от друга почти одновременно с разделением H. sapiens на группы.
Таким образом, полученные учеными результаты отодвигают начало процесса разделения человечества на расы почти на 100−200 тысяч лет. Это происходило до того, как H.sapiens покинули Африку (сто тысяч лет назад), переселившись на Ближний Восток и в Европу. :
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