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Не числом, а уменьем!

24.06.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


Одна из страниц истории обороны южных рубежей России и освоения Кавказа. 17-й егерский полк Русской императорской армии под командованием полковника Павла Михайловича Карягина, численностью в 493 штыка, в 1805 году противостоял сорокатысячной персидской армии и выполнил боевую задачу, поставленную императором Александром Первым. О примере самопожертвования, боевом духе солдат и командиров, их способности воевать «не числом, а умением», о культуре и традициях Русской императорской армии, судьбах участников персидского похода — речь в фильме.

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Метки:  уменьем, числом

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