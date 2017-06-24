Не числом, а уменьем!



Одна из страниц истории обороны южных рубежей России и освоения Кавказа. 17-й егерский полк Русской императорской армии под командованием полковника Павла Михайловича Карягина, численностью в 493 штыка, в 1805 году противостоял сорокатысячной персидской армии и выполнил боевую задачу, поставленную императором Александром Первым. О примере самопожертвования, боевом духе солдат и командиров, их способности воевать «не числом, а умением», о культуре и традициях Русской императорской армии, судьбах участников персидского похода — речь в фильме.

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