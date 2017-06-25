Люди и есть пришельцы захватившие Землю

Доказательств того, что люди не появились на Земле, как все другие организмы, а прибыли сюда из другого мира хватает. Например общеизвестно, что человеческий организм совсем не приспособлен к естественным природным условиям Земли. Люди плохо переносят жару, холод, сильную влажность, глаза не приспособлены к яркому солнечному свету и многое другое, что у других земных существ не вызывает никаких проблем.

Люди не могут жить на Земле без одежды, орудий труда, различных механизмов, жилых зданий защищенных от внешнего воздействия окружающей среды. Люди живут в гармонии не с природой, а с механизмами, обеспечивающими им возможность существовать на этой планете.

Вся история существования людей на земле, это история войн и разрушений, постоянной борьбы за лучшие места и природные ресурсы. мы не созидатели, мы — разрушители. Мы захватили этот мир и приспособили его под себя, истребив всех, кто мог этому помешать.

Вы знаете, что люди единственные живые существа на планете, которым свойственно такое заболевание, как варикозное расширение вен, а связано оно с тем, что мы не приспособлены к сильному земному притяжению. отсюда все проблемы с опорно-двигательной системой, позвоночником, остеохондроз.

Все это происходит из-за того, что земная гравитация для нас велика, мы не приспособлены к ней, мы прибыли сюда из мира где гравитация намного слабее земной.

Мы колонизаторы, мы прибыли и захватили этот мир, а теперь ждем прибытия инопланетян, но мы сами — инопланетяне. Мы передовой отряд, посланный на Землю для ее захвата и изменения под себя, а следом за нами, прибудут те, кто нас сюда послал. Так, что когда прилетят «инопланетяне» не удивляйтесь, что они будут не серыми, не карликами, а будут нами — людьми.