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Способно ли сознание человека менять влиять на физический мир?
25.06.2017 Гипотезы
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Пожалуй, один из самых интригующих и интересных феноменов в квантовой физике был в том, что Эйнштейн называл «жутким действием на расстоянии», также известным как квантовая запутанность. Этот квантовый эффект лежит в основе работы квантовых компьютеров, поскольку квантовые биты (кубиты) полагаются на запутанность для обработки данных и информации. Также это явление лежит в основе теории возможной квантовой телепортации.
Если вкратце: запутанные частицы влияют друг на друга вне зависимости от расстояния, поскольку измерение состояния одной мгновенно влияет на состояние другой. Однако этот процесс остается «жутким», поскольку — несмотря на подчинение строгим законам квантовой физики — запутанность, похоже, связана с более глубокой, но еще не открытой, теорией. Некоторые физики пытаются подкопаться к этой глубокой теории, но пока не нашли ничего определенного.
Что касается самой запутанности, в 1964 году физик Джон Белл разработал знаменитый тест, дабы определить, действительно ли частицы влияют друг на друга. Эксперимент Белла включал пару запутанных частиц: одну отправляли в точку А, а другую в точку Б. В каждой из этих точек устройство измеряло состояние частиц. Измерительные устройства настраивались случайным образом, поэтому в момент измерения в точке А никак не могли знать настройки точки Б (и наоборот). Эксперимент Белла поддержал жуткую теорию.
И вот, Люсьен Харди, физик-теоретик из Института Периметр в Канаде предполагает, что измерения А и Б могут контролироваться чем-то, что потенциально отделено от материального мира: человеческим сознанием. Его идея вытекает из того, что французский философ и математик Рене Декарт называл дуализмом разума и материи, «в котором разум находится за пределами обычной физики и вмешивается в физический мир», как объяснил Харди.
Для проверки своей идеи Харди предложил провести эксперимент Белла с участием 100 человек, каждый из которых подключен к гарнитуре ЭЭГ, которая считывает активность мозга. Эти устройства будут использоваться для переключения настроек измерительных приборов для А и Б, установленных на расстоянии 100 км друг от друга. «Ключевая возможность, которую мы хотим исследовать, заключается в том, что когда для определения настроек используются люди (а не различные типы генераторов случайных чисел), можно ожидать нарушение квантовой теории в соответствии с неравенством Белла», пишет Харди в своей работе.
Если корреляция между измерениями не будет соответствовать предыдущим испытаниям Белла, тогда налицо будет нарушение квантовой теории, которая предполагает, что А и Б контролируются факторами вне области стандартной физики. «Если мы увидим нарушение квантовой теории в системе, которую можно считать разумной, человеческой или животной, это будет невероятно. Не могу представить более захватывающий исход эксперимента в физике. Выводы будут далеко идущими».
Что бы это могло значить? Что человеческий разум (сознание) состоит не из того же самого вещества, которое подчиняется законам физики. То есть сознание может превосходить законы физики за счет свободной воли. Такой результат позволит физикам впервые тесно подойти к проблеме сознания. «Это не разрешит вопрос, но окажет мощную поддержку вопросу свободной воли», говорит Харди. :
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